Vídeo impressionante mostra lama atingindo cidade italiana repentinamente; ‘onda’ chegou em sete metros de altura

A cidade italiana de Bardonecchia, em Turim, foi atingida por uma tsunami de lama após um temporal que ocorreu na noite do último domingo (12). Segundo o ‘O Globo’, cinco pessoas estão desaparecidas e 120 desalojadas.

Locais informaram que ouviram um estrondo e em seguida “uma onda de 7 metros de altura”. Nos vídeos que circulam as redes sociais e que você confere a seguir é possível ver a lama invadindo a cidade.

Assista aos vídeos:

🚨AGORA🚨 - COISA ESTRANHAS ACONTECENDO PELO MUNDO 🌎 - 🇮🇹Moradores de Bardonecchia chocados com a inundação repentina de lama e detritos devido ao transbordamento de um rio, Itália pic.twitter.com/1ddKVtydtI — Fora da Matrix (@fjmilhome) August 15, 2023

Itália 🇮🇹Moradores de Bardonecchia chocados com a inundação repentina de lama e detritos devido ao transbordamento de um rio. pic.twitter.com/bw8cMqteP6 — Maria P (@damadanoite14) August 14, 2023

Ainda de acordo com a matéria, as pessoas no local não ficaram feridas. A força dos dejetos derrubou árvores, destruiu muros e arrastou veículos.

Segundo a Ansa, agência de notícias Italiana, a lama chegou a cobrir sinais de trânsito em uma área aterrada. O órgão também informou que dezenas de veículos foram arrastados para os rios e prédios ficaram inundados.

A prefeita Chiara Rossetti disse que a tsunami foi motivada por uma tempestade no alto das montanhas dos Alpes italianos.

Itália 🇮🇹” uma grande onda de lama e detritos inundou a cidade causando sérios danos.” https://t.co/uUzob5rlUw — 💎True (Verdade ) 🇮🇱🌐 🍀 (@true_verdade00) August 14, 2023

Apagão atinge pelo menos 19 estados e o DF; assunto toma conta das redes sociais

Um apagão afetou cidades de pelo menos 19 estados e no Distrito Federal na manhã desta terça-feira (15). Há relatos de interrupção do fornecimento de energia no Acre, Alagoas, Amazonas, Piauí, Bahia, Amapá, Maranhão, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Ceará, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Pará, Paraíba, Mato Grosso do Sul e Paraná. Em São Paulo, o problema afetou a circulação dos trens na Linha 15-Prata do Metrô. O caso gerou grande repercussão nas redes sociais (veja mais abaixo).

Dados em tempo real do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) mostraram uma queda abrupta na carga e geração de energia entre 8h30 e 8h44. No entanto, a estabilidade começou a ser registrada a partir das 9h.

Entre as cidades com relatos de queda de energia estão Aracaju, Palmas, São Paulo, Recife, Teresina, Florianópolis, Porto Seguro, Porto Alegre, Manaus, Salvador, Belém e Curitiba.

Em Maceió, a Equatorial Alagoas informou que a falta de energia foi nacional, pois houve uma perturbação no Sistema Interligado Nacional (SIN) que afetou vários estados” e que o serviço “já está sendo normalizado”.

Já na Bahia, a Neoenergia afirmou que o problema afetou o suprimento de energia em diversos estados brasileiros.

Ao site G1, o coordenador do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), José Marengo, disse que a causa do apagão deve ser operacional, pois não há um alerta pela seca, por exemplo, que pudesse impactar a produção e distribuição de energia. “Apesar do baixo nível de chuva, não estamos em uma situação de seca extrema, principalmente na região nordeste, que foi onde começou o apagão”, explica.