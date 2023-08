Uma socorrista do Sydney Wildlife Rescue, na Austrália, foi acionada após uma mulher ter encontrado um ser inusitado dentro de sua churrasqueira. No início não houve uma preocupação em relação ao caso na residência. No entanto, o cenário mudou com sua chegada à casa para realizar o resgate. Relato extraído do portal The Dodo.

Durante a ligação, a socorrista foi informada sobre qual ser inusitado se tratava: era um pequeno gambá.

Embora seja comum encontrar gambás na região que ficam presos dentro das churrasqueiras, aquela situação em específico passou a ser alarmante.

Socorrista é acionada após mulher encontrar ‘ser inusitado’ dentro de churrasqueira (Reprodução/Facebook)

“A socorrista que atendeu o imaginou preso sob a tampa, atrás da garrafa de gás ou em algum outro lugar onde pudesse ser facilmente agarrado, solto e enviado a caminho”, escreveu a página do Sydney Wildlife Rescue em um post no Facebook . “Em vez disso, ela ficou sem palavras ao ver aquilo!”

Após ter adentrado na churrasqueira, parecia não ter saída ao pequeno gambá. “Não havia costura na base, nem parafusos que pudessem ser desfeitos, nem acesso fácil”, disse a socorrista Diane ao The Dodo.

Leia mais:

Luz no fim do túnel

Algumas tentativas falhas foram realizadas durante a operação resgate. Embora Diane tentasse mover o animal de uma forma cuidadosa, empurrando suas orelhas contra a cabeça para caber no espaço de saída, não estava funcionando.

A fim de encontrar uma solução rápida, Diane pensou em uma ideia inusitada: tirar o animal com o uso de azeite de oliva.

Com o azeite em mãos, Diane aplicou o conteúdo no pescoço do gambá e o animal foi saindo aos poucos. A situação inusitada pedia uma solução inusitada como, de fato, ocorreu.

Socorrista é acionada após mulher encontrar ‘ser inusitado’ dentro de churrasqueira (Reprodução/Facebook)

Pela pouca idade, o gambá foi levado ao abrigo de animais selvagens a fim de desenvolver-se. Um tempo depois, pôde regressar ao habitat natural, mas desta vez preparado.

“Se os proprietários não tivessem nos telefonado rapidamente, o resultado seria muito diferente”, disse Diane. “Eles salvaram a vida de um pequeno gambá.”