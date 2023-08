Mulher se vinga ao saber que foi contratada para fotografar o casamento de um antigo desafeto

Uma fotógrafa foi elogiada após detalhar os motivos que a levaram a estragar as fotos do casamento de uma noiva. Segura de sua decisão, ela conta que faria tudo novamente se tivesse a oportunidade.

Conforme o relato publicado pelo The Mirror, a fotógrafa buscou a opinião do Reddit para saber se exagerou em sua decisão, e na sua vingança.

Segundo ela, o casal, Sarah e Mark, não reconheceu seu nome no momento da contratação já que agora ela usa o nome de seu marido. Mas ela se lembrou exatamente deles.

“Sarah me trancava no banheiro e jogava papel em mim nos corredores. Ela também dizia que minha mãe não me queria porque eu sou adotada. Mark me amarrava nas traves do gol e fazia pegadinha com os caras que eu gostava”, conta a fotógrafa.

“Eles iam se casar e não reconheceram o meu sobrenome quando me contrataram. A maioria das nossas interações foi por e-mail, então eles não viram a minha cara”, revela.

No entanto, ela foi reconhecida assim que chegou para fotografar o casamento, e decidiu se vingar na mesma hora. “Eu me vinguei. Comecei a planejar cada detalhe e tirei fotos incríveis até que Sarah começou a reclamar e criticar tudo o que eu fazia”.

Ela se vingou

Seguindo seu relato, a fotógrafa conta que a noiva começou a criticar desde o tipo de câmera utilizado por ela até mesmo as roupas usadas para fazer seu trabalho. O contrário do noivo, que apenas pediu algumas fotos específicas com os padrinhos e agradeceu ao ver a prévia do resultado.

Depois de um dia tentando manter a calma sem explodir com a noiva, a mulher então começou a precisar lidar com as cobranças de Sarah.

“Ela foi rude e maliciosa e ficava me importunando sobre os prazos para receber as fotos. Levo dois dias para editar os filmes digitais, no caso dela foram seis rolos e editei todas as fotos”.

Leia também: Homem decide se vingar do cunhado e propositalmente estraga todas as fotos do casamento

“Cansada das cobranças, eu apenas enviei a ela os rolos de filme sem edição e o cartão SD, e disse que se não quiser esperar os prazos do contrato ela pode editar sozinha. Ela ficou irritada e me ameaçou com suas ‘críticas’ no site de fornecedores. O noivo apenas me pediu para ignorar e revelar o filme, mas eu me recuso. Ao menos sei que ele virou uma pessoa melhor”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela poderia ter se vigado de uma maneira ainda pior.

“Você poderia ter cancelado no momento em que ela te reconheceu no dia do casamento”, comentou uma pessoa.

“Eu teria ido embora e devolvido o dinheiro”, afirmou outro, ao que um terceiro respondeu: “Eu teria editado todas as fotos com direito a espinhas e olheiras enormes em todos”.