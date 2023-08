Mulher revela que cunhada se virou contra ela ao decidir não cuidar de seu bebê de graça

Uma mulher veio ao Reddit, por meio do usuário u/Bubblebliss91, a fim de desabafar em relação ao tratamento recebido pela cunhada. De acordo com ela, tudo começou quando negou colocar suas próprias necessidades em segundo plano, a impedindo de cuidar do bebê da cunhada de graça.

“ME tornei uma dona de casa durante a pandemia por necessidade... não por escolha. Cerca de um ano e meio atrás, minha cunhada me pediu para cuidar de sua filha recém-nascida o dia todo, dois a três dias por semana, enquanto ela trabalhava. Na época, eu disse que não podia porque tinha acabado de dar aulas em casa para meus 3 filhos devido à pandemia”, iniciou o texto.

“Eu precisava de uma pausa para cuidar das crianças 24 horas por dia, sete dias por semana, pois elas estavam voltando para a escola presencial. Eu também queria me candidatar a empregos novamente. Ela não falou comigo desde então”, continuou.

Reação pós decisão e impressões na web

De acordo com a autora do relato, sua cunhada tem dificultado até mesmo o contato de seu marido com a sobrinha. Toda a situação acabou causando tensão com seus sogros.

“Meu marido ‘me encorajou’ a pedir desculpas e eu recusei. Na minha opinião, se você não pode me dizer na cara que está com raiva de mim, você não merece nenhuma explicação ou atenção. Além disso, se eu não quisesse ser babá por querer ficar sentada o dia todo, a escolha é minha. Ela encontrou creche imediatamente depois que eu recusei, de graça e com outro membro da família”, finalizou.

Após terminar o relato, a autora foi defendida por diversos internautas.

“Oh, quão triste! A nobre princesa não conseguiu o que queria de você, sua pequena serva! E todos em sua corte real, incluindo seu próprio marido, querem que você se desculpe e seja legal? Vão se f*der”, ironizou um internauta.

“Você não era obrigado a assumir as funções de babá de um bebê porque ela esperava isso de você. Estava no seu direito dizer não. E lamento que seu marido pense que você precisa se desculpar aqui e que ele está encorajando a disfunção dela”, observou outro usuário da rede social.

