Em viagem por Hewlett, em Nova York, um homem se deparou com uma surpresa ao encarar um dos esgotos próximos de onde passava. O relato, com base em informações do portal The Dodo, conta que uma rápida ação foi tomada em seguida.

Ao se aproximar e olhar para o esgoto, lá estava um animal perto da superfície gritando por socorro.Em seguida, notou seu filhote preso dentro do esgoto, à espera de um resgate.

Se tratava de um filhote de guaxinim.

Homem se depara com triste surpresa ao olhar para o esgoto (Reprodução/TikTok)

Haja vista a urgência em socorrer o animal, o homem rapidamente contatou uma socorrista local, Karenlynn Stracher, para auxiliar no resgate. Assim que a profissional chegou, se entristeceu com a cena.

“[A mãe do filhote] deve ter ficado apavorada”, disse Stracher ao The Dodo.

Operação resgate do guaxinim

Stracher convocou outro socorrista, John Debacker, para auxiliar no resgate do animal. A dupla abriu a grade do esgoto e começaram a operação.

“John saltou para fazer a captura inicial”, disse Stracher. “Fiquei lá em cima para protegê-lo”

Depois de um tempo, conseguiram retirar o bichinho com segurança do buraco. Apesar do desejo de reuni-lo com a mãe, sabiam que as fortes tempestades na área poderiam trazer risco no futuro.

A fim de proteger o filhote, Stracher o levou a um reabilitador licenciado para que pudesse se adaptar e se desenvolver com segurança e saúde. Depois de um tempo, seriam realocados na natureza.

“Ela foi integrada a um grupo de outros órfãos, que depois foram criados como uma família”, disse Stracher.

Claramente, foi uma questão de tempo para o animal se preparar e regressar ao habitat natural com mais propriedade.

“Ela era forte, saudável e muito selvagem no momento do lançamento”, disse Stracher. “Tenho certeza que ela terá sucesso!”