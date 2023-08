Especialista revela qual é a melhor poltrona de um avião para dormir confortavelmente

Um especialista do sono decidiu compartilhar algumas dicas e detalhes para os viajantes. Se você quer ter momentos de descanso durante um longo voo, fique atento nas dicas deixadas por Martin Seeley, especialista do sono.

Conforme publicado pelo The Mirror, Martin revelou que não é uma questão apenas de escolher o assento ideal, mas também uma série de fatores que colaboram para uma viagem tranquila.

Segundo ele, reservar seu assento no avião é apenas o primeiro passo para garantir uma viagem onde você poderá dormir sem se preocupar. Para isso, Martin deixa algumas dicas:

“Você deve evitar a proximidade dos banheiros, pois é o local onde as pessoas tendem a conversar. Em vez disso, busque um assento próximo a região das saídas de emergência. Como é uma área um pouco mais ampla, a chance de conversas é menor e você ainda pode conseguir um local com espaço extra para suas pernas”.

Ele deixa outras dicas

Além de dar sugestões sobre o melhor assento para dormir e descansar durante a viagem, Martin também deixa um recado para os passageiros que devem encarar uma viagem de longa distância.

“Se for viajar por um longo período de tempo, tente reservar assentos na parte da frente do avião. Sua comida será servida primeiro e você também poderá desembarcar antes. Esses assentos também são excelentes para quem quer dormir durante a viagem”.

Leia também: Ela está furiosa após descobrir que o namorado dividiu a cama com outra mulher

“Outro truque é embarcar por último Se você for o último a entrar poderá escolher entre os assentos livres e se acomodar em um local com mais espaço, permitindo que você utilize mais do que um assento para relaxar”.

“Chegue cedo ao aeroporto para evitar atrasos e tente fazer uma caminhada antes de embarcar. Isso ajuda a melhorar a qualidade do seu sono e pode ser gratificante descansar bem durante uma longa viagem”, finaliza o especialista.