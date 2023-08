Ela está furiosa após descobrir que o namorado dividiu a cama com outra mulher

Uma mulher ficou completamente arrasada depois de descobrir que seu namorado, com quem tem um relacionamento há 3 anos, dormiu com outra mulher durante uma viagem. Segundo ela, apesar deles apenas terem dividido a mesma cama, o sentimento de traição permanece.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher buscou o Reddit para pedir apoio e a opinião sincera de outras pessoas sobre o assunto.

“Meu namorado e eu estamos juntos há 3 anos. Ele viajou com seus dois melhores amigos, que são casados, e uma mulher que é amiga deles. No quarto de hotel eles só tinham duas camas e meu namorado e a amiga acabaram dividindo uma delas. Ele só me contou isso quando voltou de viagem”, conta a mulher.

Segundo ela, por mais que o espaço fosse limitado, foi o comportamento do homem que a deixou incomodada.

“Ele se desculpou por não ter contado antes, mas não acha que está errado em ter dividido a cama com a amiga. Eu estou exagerando em achar que foi inapropriado?”, questiona.

Ela não sabe como abordar o assunto

Preocupada, a mulher explica que não sabe como fazer o namorado entender seu ponto de vista, já que ele apenas acha que ela está chateada sem razão.

“Tentei falar que dividir a cama é algo íntimo, e que dói o fato dele ter compartilhado isso com outra pessoa. Ele discorda e acha que é normal já que não fizeram nada demais”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, é tudo uma questão de ponto de vista.

“Eu teria problemas com isso. Poderia ter uma reação diferente se ele contasse na mesma hora, mas foi estranho ele contar depois. Isso não é normal quando se vive em um relacionamento sério”, comentou uma pessoa.

“Eu não teria me importado com essa situação. Não vejo nenhum problema. A menos que tenha algum histórico entre ele e a garota, isso não é um problema e nem algo importante para ser dito assim que aconteceu”, comentou outra.