Vídeos fazem mãe receber título de preguiçosa, mas ela não liga: “Faço apenas uma limpeza e depois deixo meus filhos bagunçarem tudo o dia todo”

Ser mãe de dois filhos e dona de casa não é uma tarefa simples e a escolha de prioridades na rotina acontece constantemente. No entanto, uma mulher está sendo criticada nas redes sociais por assumir que organização e limpeza não é seu forte em casa.

Essa é a situacao de Amanda Rose, uma jovem norte-americana de 25 anos, que compartilha suas atividades diárias no TikTok por meio de vídeos e acumula mais de 470 mil seguidores.

Nas gravações, ela assume que não se importa de deixar as roupas sujas e restos de comida acumularem por dias, pois prefere passar o tempo levando os filhos ao parque ou fazendo outras atividades juntas.

Ela naturalmente diz “odiar” limpar a casa e afirma que é “mãe, não empregada”, por isso não se arrepende do seu estilo de vida e não se importa com as críticas que recebe, além do título de “preguiçosa”.

“Sou dona de casa, mas não sou empregada doméstica. Limpar é o dever de uma dona de casa e eu estou limpando, mas faço apenas uma limpeza pela manhã e depois deixo meus filhos bagunçarem tudo o dia todo”.

Ela acredita que ser honesta sobre sua rotina diária é importante e outros seguidores agradeceram a influenciadora por ser sincera e por mostrar que não é fácil equilibrar as tarefas domésticas e a criação dos filhos.

“Depois de cozinhar, alimentar as crianças, dar banho e colocá-las na cama – não vou começar a limpar a casa, vou descansar. Estou contigo”, disse uma mãe. Enquanto outra comentou: “É muito fácil se atrapalhar com as tarefas domésticas e a limpeza, e não devemos nos sentir envergonhadas com isso”.

No entanto, é importante lembrar que a limpeza e a organização da casa são fundamentais para a saúde e o bem-estar da família. Deixar roupas sujas e restos de comida acumularem por dias pode atrair insetos e causar problemas de saúde. Além disso, a desorganização pode gerar estresse e ansiedade, afetando o bem-estar emocional de todos os membros da família.

Por isso, é importante que as tarefas sejam dívidas e organizadas de uma forma que possam ser realizadas sem demandar tanto tempo e esforço diário.

Confira mais:

Mulher encontra mensagem bizarra em seu banheiro após encontro de aplicativo de relacionamento

Vídeo de participante de reality tentando abusar de colega dormindo gera gatilhos nas redes sociais

Mulher casada que não queria mais fazer sexo revela que tudo mudou após uma palavra

Vídeo flagra fenômeno raro e perigoso que assustou moradores: supercélula já foi vista no Brasil