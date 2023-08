Mulher se vinga dos vizinhos após eles usarem sua cerca para pendurar as roupas

Cansada de um hábito de seus vizinhos, uma mulher decidiu se vingar e agora está com medo de ir longe demais. Depois de ver as roupas dos novos vizinhos estendidas em sua cerca, ela chegou à conclusão de que precisava colocar um ponto final na situação.

Conforme o The Mirror, a mulher, que não se identificou, revelou os detalhes de sua vingança por meio de uma publicação no fórum online Mumsnet.

Sem se identificar, ela conta que decidiu desenvolver um plano de vingança detalhado, mas que pode complicar de vez a situação com os novos moradores da casa ao lado.

“Vizinhos novos com quem eu nunca falei, somente dei um rápido ‘olá’, começaram a pendurar suas roupas molhadas sobre a nossa cerca. Isso está me incomodando. Minha cabeça diz para eu jogar as roupas de volta para o lado deles, mas seria algo duro”.

Ela decidiu empurrar a roupa

Em uma tentativa de resolver a situação de forma pacífica, a mulher foi até a casa dos vizinhos, mas acabou precisando lidar com outro problema: a barreira linguística. Aparentemente, os moradores não entendem muito bem o inglês, língua nativa de seu país.

“Ela acenou com a cabeça e sorriu. Depois de 10 minutos a roupa ainda estava lá. O inglês dela não era bom, então ela apenas concordou com a cabeça e sorriu para mim. A roupa segue na minha cerca”.

Para os usuários do fórum, a melhor solução é partir para o ataque e jogar a roupa de volta para o quintal dos vizinhos.

“Eu pediria a eles para parar e, se não pararem, começaria a empurrar a roupa de volta sempre que estenderem na cerca. Eles acabarão parando quando ficarem cansados de ver a roupa limpa sujar ao cair no chão”, comentou uma pessoa.

“O fato de estar lá não me incomodaria, mas quem pendura roupas limpas para secar em uma cerca suja?”, questionou outra.

“Pelo bem das relações de vizinhança, eu não faria nada”, finalizou uma terceira.