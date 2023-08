Marido descobre que os pais viram sua esposa tomando sol completamente nua

Um homem ficou completamente chocado ao descobrir que mesmo deixando a casa sob seus cuidados, os pais seguiram vigiando o local pelas câmeras de segurança e flagraram sua esposa tomando sol completamente sem roupa.

Segundo ele, os pais, que estão viajando durante as férias, continuaram verificando as câmeras do local mesmo sabendo que o filho e a nora estariam na casa.

Incomodado, ele utilizou o Reddit para desabafar e acabou tendo o relato compartilhado pelo The Mirror.

Sem se identificar, o homem fez a seguinte publicação: “Acabei de receber uma mensagem do meu pai dizendo que eu ‘deveria avisar minha esposa’ que o cara da piscina poderia chegar a qualquer momento. Quando disse a ele que tudo bem, ele apenas insistiu dizendo para avisar naquele momento. Eu então mandei uma mensagem para ela que respondeu com um ‘ok, engraçado’”.

“Achei aquilo estranho e liguei para ela. Acontece que naquele momento ela estava nadando e tomando sol completamente sem roupa. O quintal é privado e isolado, os vizinhos não conseguem ver. Assim que desliguei, entrei em contato com meu pai e perguntei como ele sabia que ela estava na piscina, ele então disse que junto com minha mãe viu as imagens da câmera de segurança”.

Ele ficou incomodado

Irritado, o homem então afirma ter criticado a atitude dos pais e se sentido incomodado com o fato deles terem visto sua esposa nua. Depois de tentar conversar com os dois, ele foi avisado de que “apenas estavam querendo zelar pelo bem-estar da nora”.

“Eu perguntei a ela o que ela achou sobre o ocorrido e ela disse que não se incomodou e que apreciou o alerta dos meus pais. Ela também disse que estou exagerando, mas não sei”.

Para os usuários do Reddit, ele deve seguir a sugestão da esposa e ignorar.

“É a casa dos seus pais e eles têm o direito de verificar as câmeras. Sua esposa foi quem escolheu nadar nua na casa deles. Eles estavam tentando apenas avisá-la de que poderia acabar em uma situação ainda pior”, comentou uma pessoa.

“É a casa dele e têm câmeras que serão vistas. Seu pai não estava perseguindo sua esposa, ele apenas verificou porque o cara da piscina iria aparecer naquele dia. Ele provavelmente não ligou direto para ela para não a deixar envergonhada”, finalizou outra pessoa.