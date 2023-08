Jovem percebeu que médica estava vendo tutorial do YouTube minutos antes de atendê-la Foto ilustrativa - Pexels

Compartilhado em um vídeo do TikTok que já supera mais de 6 milhões de visualizações, o caso da jovem Isabelle repercutiu entre os internautas depois de uma visita que ela fez ao médico para cuidar de um cisto. Vamos entender melhor o que aconteceu?

Jovem percebeu que médica estava vendo tutorial do YouTube minutos antes de atendê-la; vídeo Reprodução - TikTok

De acordo com o detalhado pela jovem que estava deitada em uma cama de hospital, a médica, uma mulher que aparece sentada conferindo uma gravação divulgada no YouTube, estava vendo um tutorial na plataforma sobre como cuidar de um cisto.

Em sua publicação do TikTok, Isabelle brincou com a situação: “Ela fez doutorado na Universidade do YouTube”.

Veja abaixo o vídeo que mostra o ocorrido e que repercutiu na internet. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

Por fim, embora diversos internautas tenham deixado críticas negativas, outros afirmaram que ficam felizes em ver que a profissional está revisando seus conhecimentos para então cuidar da paciente.

Funcionários são demitidos após se recusarem a participar de reuniões religiosas no trabalho

A história de Mackenzie Saunders e John McGaha repercutiu internacionalmente e foi parar na Justiça, após ambos os funcionários serem demitidos da Aurora Pro Services, uma empresa dos Estados Unidos, por um motivo peculiar: eles se recusaram a participar de reuniões religiosas que aconteciam no trabalho.

Funcionários são demitidos após se recusarem a participar de reuniões religiosas no trabalho Foto ilustrativa - Pexels - Eduardo Braga

Segundo detalha o portal RT, a primeira pessoa afetada foi Mackenzie, contratada em novembro de 2020, e que participou de sessões nas quais liam a bíblia e faziam orações, mas deixou de comparecer em janeiro de 2021, o que resultou em seu desligamento.

John também compartilhou detalhes da experiência e afirmou que os encontros duravam entre 10 e 45 minutos, e após solicitar ao...