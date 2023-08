Criança chora ao ser forçada a trocar de poltrona em avião: ‘Paguei para isso’

Uma mulher foi elogiada após forçar um pai a trocar a filha de assentos durante uma longa viagem de avião. Segundo ela, ao entrar na aeronave a criança estava acomodada na poltrona comprada por ela, e a mudança não foi bem-vista pelo homem e pela menina.

O relato publicado no Reddit, e compartilhado no The Mirror, está dando o que falar depois que a atitude da mulher foi completamente elogiada por outras pessoas que leram sua publicação.

Segundo a jovem de 22 anos, ela tinha se programado e comprado o assento com antecedência para garantir uma viagem “tranquila na janela” do avião. No entanto, ao chegar em seu lugar, ela se deparou com uma criança devidamente acomodada.

Após conversar com o pai da criança, a mulher acabou cedendo e sentando no corredor, mas depois de desabafar com sua família ela descobriu que a poltrona foi escolhida e paga por seu pai.

Ela fez a criança trocar de lugar

Seguindo com seu relato, a jovem então revela que comunicou ao pai da criança que o assento em questão foi comprado, e não reservado de forma gratuita, o que o fez mudar a filha de lugar.

“Ela começou a chorar e eu me senti péssima, mas meu pai disse que eu deveria defender minha poltrona. A menina se sentou ao meu lado, então eu deitei a poltrona para ela poder observar a janela. O pai dela fez alguns comentários sarcásticos sobre isso e eu não sei se agi errado”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente e não fez nada de errado em relação ao ocorrido.

“Você comprou um assento para poder utilizá-lo. O pai dela sabia que o lugar em que a sentou não era deles, então se quisesse um assento na janela que tivesse comprado um. As pessoas escolhem suas poltronas por alguns motivos e não devem ter que lidar com alguém que acha que pode simplesmente se sentar e ficar lá”, comentou uma pessoa.

“É seu lugar. Está pago. Não se sinta mal com isso. Você parece gentil e até está compartilhando a vista. Se fosse ao contrário o pai dela não te deixaria sentar na janela”, finalizou outra.