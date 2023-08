Cão com mais de 3 quilos de pelo é resgatado após não conseguir mais andar; veja como ele ficou após a tosa

Cão com mais de 3 quilos de pelo é resgatado após não conseguir mais andar Imagem: SPCA do Condado de Putnam

Um cão chamado Pierre foi resgatado por agentes de Proteção Animal da polícia norte-americana em Putnam, estado de Nova York (Estados Unidos) após ele ser abandonado.

Segundo o órgão, o animal da raça poodle miniatura estava com 3,5 quilos de pelos, o que o impedia de locomover e enxergar direito. Foi relatado também que ele estava com um cheiro forte de fezes e urina.

De acordo com o site ‘RT’, após o resgate, o cão foi levado para uma clínica veterinária para atendimento médico e tosa, em um procedimento que durou duas horas e foram necessários três especialista. Segundo o texto publicado no último dia 11, ele permaneceu em supervisão médica.

O dono do animal, que não foi identificado, foi acusado de crueldade animal com a primeira audiência acontecendo no dia 30 deste mês. Confira como o animal ficou após a tosa.

Atenção! A imagem a seguir pode ser forte para algumas pessoas.

Cachorra resgatada grávida recebe surpresa ao enfrentar descaso no passado: ‘Tosse nojenta, magra e com fome’

Carter Cifelli, uma mulher residente de Raleigh, Carolina do Norte, nos EUA, resgatou Poppy, uma cachorrinha grávida, e mudou a vida do animal. No início, o pet passou por um cenário de descaso, segundo relatou sua socorrista ao portal The Dodo.

“Ela estava obviamente muito grávida, exausta, imunda”, disse Cifelli ao The Dodo. “Ela estava com uma tosse nojenta e estava magra e com fome. Onde quer que ela tenha estado antes, claramente não foi bem cuidada”.

De acordo com Cifelli, a cachorrinha se mostrou imediatamente um animal doce, ainda que estivessem no começo de um relacionamento.

“Seu rabo abanava e ela adorava ser gentil”, disse Cifelli. “Ela estava muito cansada desde que estava doente e grávida, então se acomodou e parecia tão agradecida por estar em um lugar limpo e seguro.”

Cachorra resgatada grávida recebe surpresa ao enfrentar descaso no passado: ‘Tosse nojenta, magra e com fome’ (Reprodução/Carter Cifelli)

