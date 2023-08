Cachorra resgatada grávida recebe surpresa ao enfrentar descaso no passado: ‘Tosse nojenta, magra e com fome’ (Reprodução/Carter Cifelli)

Carter Cifelli, uma mulher residente de Raleigh, Carolina do Norte, nos EUA, resgatou Poppy, uma cachorrinha grávida, e mudou a vida do animal. No início, o pet passou por um cenário de descaso, segundo relatou sua socorrista ao portal The Dodo.

“Ela estava obviamente muito grávida, exausta, imunda”, disse Cifelli ao The Dodo. “Ela estava com uma tosse nojenta e estava magra e com fome. Onde quer que ela tenha estado antes, claramente não foi bem cuidada”.

De acordo com Cifelli, a cachorrinha se mostrou imediatamente um animal doce, ainda que estivessem no começo de um relacionamento.

“Seu rabo abanava e ela adorava ser gentil”, disse Cifelli. “Ela estava muito cansada desde que estava doente e grávida, então se acomodou e parecia tão agradecida por estar em um lugar limpo e seguro.”

Os filhotes de Poppy nasceram em menos de dois dias após o pet ir morar com sua socorrista.

“Foi uma surpresa total”, disse Cifelli. “O trabalho de parto foi rápido e muito tranquilo. Ela claramente já havia feito isso antes e era uma profissional experiente. Seus bebês eram todos muito saudáveis!”

Surpresa agradável

Cifelli sabia que, depois de seu trabalho de parto, Poppy teria seu primeiro banho de uma vida. Com cuidados de higienização, o pet parecia aproveitar cada segundo de seu tratamento.

Ao perceber a felicidade do pet em receber cuidados pessoais, Cifelli teve uma ideia para agradá-la.

“Ela era uma cadela tão doce e uma mãe incrível, e claramente não recebia cuidados básicos – muito menos sendo mimada – antes de ser resgatada, então eu queria fazer algo um pouco mais especial para essa garota muito especial”, disse Cifelli. “Então, o dia de spa de Poppy nasceu!”

Dia de spa e reviravolta

Para compensar sua experiência negativa com descaso, Poppy recebeu um banho de leite polvilhado com pétalas de flores e amou sua experiência.

“Então ela tinha seu próprio roupão de banho, que era muito macio e tenho certeza que era ótimo para ela”, acrescentou Cifelli. “Ela foi toda secada e depois recebeu uma massagem nas patas com óleo de coco para as almofadas das patas secas. E, claro, [ela recebeu] caldo de galinha em uma taça de champanhe porque ela é uma senhora elegante!”

Algum tempo depois, Poppy foi adotada por uma família, bem como seus filhotes que também encontraram um lar. Cifelli, responsável por seus cuidados, revelou seu apego pelo cuidado dos animais.

“Adoro mimar meus filhotes adotivos - especialmente as mamães cadelas!” ela disse. “A maioria deles vive do lado de fora, sem nutrição ou abrigo adequados, então vê-los experimentar coisas que outros cães consideram normais (como cochilar no sofá [ou] ficar de barriga cheia) é incrível.”