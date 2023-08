NASA revela: o que acontece com o corpo de um astronauta se ele morrer no espaço?

Qualquer coisa pode acontecer na Estação Espacial Internacional da NASA. Embora as agências espaciais enviem seus melhores astronautas, sem nenhum problema de saúde, é impossível prever eventos infelizes da vida. A morte pode aparecer de forma inesperada, por isso os demais tripulantes devem estar preparados para executar seus protocolos.

Mas e o corpo? Vocês já se perguntaram se acontece a mesma coisa que na Terra. No final, não é mais que a morte de uma pessoa, ou seja, é o mesmo destino de todos os seres vivos do planeta.

No entanto, a realidade é outra. Os corpos dos astronautas, em caso de morte, reagiriam de forma muito diferente quando estão no espaço, claramente.

Se uma pessoa morre no espaço, seu corpo irá se decompor de maneira diferente do que faria na Terra. No planeta, a gravidade ajuda a manter os fluidos corporais no seu lugar.

Caminhada espacial Foto ilustrativa - Freepik - @vadimsadovski

Enquanto no espaço, os fluidos corporais serão distribuídos por todo o corpo, o que fará com que ele mesmo se inflame e fique inchado. Os músculos também atrofiarão e a pele ficará seca e enrugada.

O corpo de uma pessoa que morre no espaço também se degradará mais rapidamente do que na Terra. Isto se deve à exposição à radiação cósmica, que pode danificar as células e o DNA. Além disso, se desintegra mais rapidamente, porque não há bactérias presentes no espaço para ajudar a se decompor.

O protocolo da NASA para estas eventualidades é incinerar e selar em um recipiente hermético, para que se desintegre e se transforme em pó. Os restos são dispersos no espaço e eventualmente se misturarão com o pó de outros corpos celestes.