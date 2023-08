Homem decide se vingar do cunhado e propositalmente estraga todas as fotos do casamento

Brigas em família geralmente tem dois finais possíveis: ou uma das partes cede e a situação se resolve, ou a mágoa é eterna e causa um rompimento na família.

Um homem decidiu seguir a segunda opção e fez questão de estragar completamente as fotos do casamento de seu cunhado, com quem ele teve uma grande briga em uma oportunidade de emprego anterior.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso foi originalmente publicado no Reddit, onde o homem contou em detalhes os passos de sua vingança.

Iniciando o relato, ele conta que teve uma séria briga com o companheiro da irmã de sua esposa. A situação chegou ao seu trabalho e, devido a insistência do homem em fazê-lo ser demitido, ele precisou levar o caso às autoridades.

Por um bom tempo as coisas seguiram tranquilas, até que o noivado foi anunciado e a esposa e filhos do homem convidados a participarem do cortejo nupcial.

“Por motivos óbvios eu não fui incluído nessa história e estava bem com isso. Mas então recebi a notícia de que o noivo queria me presentear com um terno como forma de me fazer ‘esquecer’ o passado”.

“Achei estranho porque o casamento aconteceria em outro estado e eu só poderia ver o terno às vésperas da celebração, então na hora de fazer as malas eu fiz questão de colocar o meu terno, cinza carvão, na mala”.

Ele decidiu se vingar

Ao chegar na alfaiataria, o homem descobriu que o noivo alugou um terno para ele nas mesmas cores dos ternos dos homens que participariam do cortejo nupcial. Ele tinha esperanças de não deixar o cunhado se destacar em meio aos convidados, mas isso realmente não aconteceu.

“Minha esposa achou hilário e me ajudou com todo o plano. Então no dia do casamento enquanto todos estavam em seus vestidos rosados e smokings creme, eu estava com meu terno cinza carvão”.

“Apesar de ser cordial ao me ver, descobri depois que o noivo ficou furioso e isso fez o meu dia. No entanto, as coisas não pararam por aí. Como eu sou casado com a irmã da noiva acabei saindo em diversas fotos, muitas delas importantes para a ocasião”.

Leia também: Mãe pede que o amante leve sua filha ao altar ao invés do pai da jovem

“Eu estava lá e me destacava em mais da metade dos registros. A minha cunhada ficou completamente revoltada e queria tirar novamente as fotos ‘do jeito certo’, mas isso definitivamente não vai acontecer”, finalizou o homem.

Entre os usuários do Reddit, as reações foram diversas. Enquanto uns apoiaram o homem, outros o criticaram.

“Entendo o passado ruim entre vocês, mas não entendo por que você se sentiu insultado por se incluído como parte da família. Parece que foi uma tentativa de fazer as pazes que você estragou”, comentou uma pessoa.

“Embora ofuscar os noivos em um casamento seja algo ruim, neste caso em específico acho que a decepção do noivo foi o que você precisava ter”, finalizou outra.