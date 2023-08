Funcionário é demitido, mas patrão pede uma última ajuda após saída e resposta direta dá o que falar nas redes

Outro caso envolvendo um funcionário que decidiu não levar desaforo para casa se tornou viral nas redes sociais nos últimos dias.

No Twitter, a resposta do jovem que foi demitido e recebeu um pedido do antigo chefe após sair da empresa, gerou muitos comentários depois que ele publicou um print da conversa que teve.

A pessoa ainda revelou que o ex-chefe ofereceu dinheiro para que os projetos fossem enviados, mas ela se recusou.

“Ele tem que aprender que sozinho ele não faz nada. Ele adora humilhar os funcionários. Eu poderia aceitar o dinheiro, mas é mais prazeroso saber que ele não vai conseguir a tempo”, justificou.

Muitos seguidores que acompanharam a história ficaram na dúvida também e perguntaram se essa atitude poderia prejudicar o profissional de alguma forma. Confira postagem:

Eu amo as voltas que o mundo dá pic.twitter.com/XUWxoY26re — Nação da Taylor (@nacaodataylor) August 7, 2023

Trabalhador demitido após foto com bebida de empresa rival é contrato por concorrente e viraliza

Em outro caso que viralizou nas redes, um funcionário foi demitido depois de postar foto com um bebida concorrente e acabou sendo contratado pela empresa em questão.

Keoma de Oliveira estava desempregado depois de ter postado uma foto na festa de aniversário do filho com refrigerantes de uma marca concorrente, empresa onde trabalhava em Ariquemes (RO), como detalhado pelo site G1.

Ainda de acordo com as informações, a empresa anterior foi condenada a indenizar Keoma em R$ 7 mil pela demissão.

Apesar de alegar redução de funcionários, a marca não apresentou nenhum documento como prova ou demonstrou qualquer outro motivo para demitir Keoma.

Com isso, a justiça entendeu que foi a foto o real motivo da demissão.