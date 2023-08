Vídeo viraliza ao mostrar reação de mulher ao descobrir traição e logo encontrar o carro do infiel

Um vídeo viral deu o que falar no Twitter ao mostrar a reação de uma mulher que descobriu que estava sendo traída.

De acordo com o portal Pulzo, as imagens foram gravadas em Medellín, na Colômbia, e mostram que a mulher escreveu palavras de insulto nos vidros dianteiro e traseiro do carro, além de jogar ovos no veículo.

Fontes relatam que no momento do escândalo, as pessoas gritavam e zombavam do homem infiel.

“O tóxico viu como destruíram seu carrinho. Nossa, veja como ficou”, provoca um dos presentes.

As imagens se espalharam rapidamente:

Mujer pilla a su pareja con otra persona y le raya el vehículo con unas notas. Sucedió hace pocos minutos en la 70. pic.twitter.com/FURuEjSWt6 — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) August 5, 2023

E esse não foi o único vídeo de infiéis que se tornou viral recentemente. Em outra gravação, um homem também foi capturado escondendo sua amante de forma muito ágil para que sua companheira não descobrisse a traição.

As imagens que parecem ser gravadas por câmeras de segurança, mostram como a amante se esconde ao quase ser pega no flagra e acaba dentro do porta-malas de um carro.

Na Internet, o homem protagonista do vídeo foi chamado de o “mestre dos infiéis” e muitas pessoas ficaram completamente chocadas com o ocorrido.

“Como uma mulher pode se sujeitar a isso”, questionou uma seguidora nas redes.

“Isso só pode ser combinado”, disse outro.

Veja a cena que surpreendeu na web:

