Vídeo flagra momento em que onça devora presa gigante e demarca território logo em seguida no Pantanal

Um novo vídeo flagrou o momento em que onça devora uma presa gigante e marca território logo em seguida no Pantanal.

O registro foi compartilhado no Instagram pelo fotográfo especializado @arrudabranco.

“Uma onça pintada devorar um boi na margem do Rio Cuiabá depois de comer um pouco do boi a onça faz xixi perto do boi”, detalhou na postagem.

No registro, é possível ver o o momento em que animal deverando a presa gigante, em um momento impactante.

Logo em seguinda, ela faz xixi próximo, uma das formas da onça-pintada demarcar território.

A postagem se tornou viral e gerou inúmeras reações dos usuários. Confira registro impressionante:.

Registro flagra momento em que onca defende presa e tenta espantar intrusos com cara selvagem

Em outro momento impressionante, um novo registro flagra momento em que onca defende presa e tenta espantar intrusos com cara selvagem.

O momento também foi compartilhado no Instagram pelo fotográfo especializado @arrudabranco.

“Jaguar vs caiman #jaguarphoto #jaguarexpeditions #jaguars #jaguar #jaguartour #onca #oncapintada #pantheraonca #pantanalnorte #portojofre #wildcats #naturelovers #northernpantanal #northpantanal #pantanalmt #vemcomagente #comewithus #wildlife”.

O registro também foi compartilhado nas redes sociais recentemente e acabou viralizando entre os usuários.

O momento também foi captado no Pantanal brasileiro. Confira registro: