VÍDEO: Câmeras de segurança flagram cão perdido pegando trem sozinho e desfecho impressiona

Storm é um cãozinho travesso, com um histórico de travessura bem inusitado. O pet se juntou aos pais em uma viagem de seu lar em Sydney, na Austrália, para visitar a família em Melbourne. No entanto, os pais do labrador não contavam com uma experiência inusitada. Relato extraído do portal The Dodo.

Durante o trajeto, a família resolveu se hospedar em um lugar longe de casa. Foi o cenário ideal para Storm encontrar uma brecha e se aventurar. O animal conseguiu escapar do quintal e resolveu fazer seu próprio roteiro, sem o consentimento da família.

Ao chegar em uma estação de trem local, Storm embarcou da plataforma até o transporte e seguiu viagem. Embora não o cãozinho tivesse conhecimento sobre o que estava fazendo, o instinto aventureiro falou mais alto.

Aventura encurtada

Com a presença de Storm no trem, não demorou muito para que um funcionário da estação o notasse desacompanhado e escoltou para fora, a fim de mantê-lo em uma estação próxima. Assista o vídeo:

Para quem pensa que a aventura do cãozinho se encerrou por ali, está muito enganado. Sob os cuidados dos funcionários da estação de trem, o animal foi o centro das atenções e foi paparicado até demais.

“Depois que Storm saiu do trem […] a equipe do Metro deu a ele o tratamento real!” Metro Trains Melbourne escreveu.

Claramente, o animal teve que voltar para os braços de sua família, a fim de iniciar sua verdadeira jornada, como programado anteriormente.

“Em notícias emocionantes, conseguimos reunir Storm com seus donos”, escreveu o Metro Trains Melbourne.

