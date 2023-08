Turistas são evacuados às pressas após alarme de bomba na Torre Eiffel; Assista

O momento em que turistas e visitantes da Torre Eiffel, em Paris, são evacuados foi compartilhado nas redes sociais. A ação foi tomada como uma forma de prevenção depois que um alerta de bomba foi dado. Segundo informações do G1, os três andares do monumento foram evacuados, incluindo o restaurante e o pátio do local.

Segundo informações, a interdição temporária foi realizada ao longo deste sábado diante de uma ameaça de bomba, que se provou ser um alarme falso.

Como forma de segurança, os três andares do monumento foram evacuados, incluindo o restaurante e o pátio, enquanto equipes especializadas realizavam as devidas verificações e tomavam as providências necessárias para evitar uma catástrofe.

Alarme falso

Após as verificações, foi identificado que o aviso não passava de um alarme falso, o que fez com que a presença de turistas e visitantes no local fosse liberada.

Segundo um porta-voz da empresa que administra a torre, a evacuação foi feita por volta das 12 horas e concluída às 13h30, e seguiu um procedimento base estabelecido para essas situações.

“É um procedimento habitual neste tipo de situação, mas ainda sim, é raro”, afirmou.

Após a evacuação, o monumento permaneceu fechado por aproximadamente 1h30, sendo novamente liberado para o público às 15 horas.

Até o momento, não se sabem informações detalhadas sobre a origem do aviso que levou a remoção dos visitantes e trabalhadores do local.

Um dos principais cartões postais de Paris, a Torre Eiffel recebe aproximadamente 7 milhões de visitantes ao longo do ano, sendo que a grande maioria são estrangeiros que estão passando pela capital francesa.

Assista o momento em que os visitantes são guiados para fora das dependências da torre:

FRANCE 🇫🇷 The Eiffel Tower has been evacuated due to a bomb threat. This is developing.#France #Paris pic.twitter.com/W3NDiOsqNx — CBKNEWS (@CBKNEWS121) August 12, 2023

