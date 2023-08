Sogra narcisista estraga a revelação de gênero do bebê de sua nora

Uma mãe ficou completamente desolada diante da atitude de sua sogra no momento da revelação do gênero de seu bebê. Segundo a mulher a sogra fez questão de arruinar completamente a festa ao revelar o gênero do bebê antes da hora.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher utilizou o Reddit para desabafar e pedir a opinião de outras pessoas sobre como ela deve agir diante da postura de sua sogra.

Sem se identificar, ela conta que este foi apenas um, de muitos problemas, causado pela sogra. “Ela é tóxica, narcisista e manipuladora. Ela acha que o mundo gira a seu redor e, por consequência, ao redor do filho dela”.

“Eu recebi uma mensagem do meu médico com o resultado do exame e compartilhei com meu amigo que faria o bolo para a revelação de gênero, e com meus pais, que estão fora do estado e não poderão comparecer”.

Segundo ela, o marido avisou a mãe que já tinha os resultados, mas que não tínhamos visto, então avó pediu para saber o gênero do bebê uma vez que, assim como os pais da mulher, ela também não poderia participar da festa.

“Eu concordei somente por causa disso, mas não deu 10 minutos e ela me mandou uma mensagem dizendo que estava feliz por termos um menino”.

A mãe ficou arrasada

Sem acreditar no que estava acontecendo, a mulher afirmou que ainda não sabia o gênero do bebê, e achou que era uma brincadeira da sogra. No entanto, assim que a mulher começou a se desculpar, ela soube da verdade.

“Ela achou que apenas meu marido não sabia! Não estou chateada com o fato de ter um menino, mas não queria saber isso pela minha sogra tóxica! Chorei a manhã toda por causa disso e estou louca da vida com ela”.

Leia também: Tio da noiva é criticado por sair mais cedo da festa de casamento e levar o presente

Para os usuários do Reddit, ela tem direito de estar magoada e deve estabelecer limites.

“Ela arruinou algo que era especial para você e não foi a primeira vez. Era algo importante. Você não tem como mudar isso, mas fique triste, é seu direito”, comentou uma pessoa.

“Minha sogra também fez o mesmo comigo, arruinou várias coisas para mim, incluindo meu noivado. Eu sabia que ela também arruinaria isso, então eu me preveni”, comentou outra.