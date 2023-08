Marido afirma que não se ‘sente bem’ com o corpo da esposa no pós-parto e recebe críticas

Um homem recebeu diversas críticas após revelar que não está contente com o corpo da esposa após o nascimento do primeiro filho do casal. Segundo o relato, feito no Reddit e compartilhado pelo The Mirror, a mulher deixou de se sentir confortável com o próprio corpo devido a alguns comentários feitos pelo marido.

Conforme a publicação, feita pela irmã da mulher, ela e o marido confessaram não estarem contentes com seu novo corpo, algo que ficou claro durante o período de férias da família.

“Estamos de férias em família, meus pais, minha irmã, seu filho e seu marido. Fomos para a praia e foi a primeira vez que fui para um ‘clube de praia’, eu estava animada”.

“Foi então que minha irmã me fez um pedido inusitado: ela disse para eu não usar um biquíni porque ela e o marido estão desconfortáveis com o corpo dela após o parto, e ela não gostaria de tocar no assunto. Eu disse a ela que sentia muito por isso, mas não ia passar o meu dia debaixo de um guarda-sol com roupas quentes sem poder nadar ou me divertir”.

“Além disso, avisei que milhares de mulheres estariam de biquíni e que não faria diferença eu usar ou não a peça de banho”, revela a mulher.

Ela foi criticada

Segundo a mulher, durante todo o passeio sua irmã ficou completamente arrasada e se recusou a acompanhá-los a praia, o que fez com que seus pais passassem a criticá-la por sua decisão de usar os trajes de banho.

“Meus pais estão falando que eu sou uma idiota por não usar roupas normais e disseram que se eu insistir em usar meus biquínis vou estragar a viagem”, revela a jovem.

Para os usuários do Reddit, ela não estava errada em usar a roupa de banho.

“Você não está errada em usar um biquíni na praia, mas poderia mostrar mais empatia. O marido ela também não deveria envergonhá-la por causa de seu corpo pós-parto. Isso é nojento”, comentou uma pessoa.

“Sua irmã precisa se livrar do marido o quanto antes!”, comentou outra.

A mulher então decidiu explicar que o cunhado a procurou para conversar sobre o assunto e pediu a ela que ajude a irmã a aceitar o corpo no pós-parto, algo que ela revelou ter conseguido somente após passar por tratamentos invasivos e cirurgias.