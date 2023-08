Mãe da noiva exige que a filha não convide a melhor amiga para o casamento

Uma jovem noiva está passando por momentos turbulentos durante o planejamento de seu casamento. Enquanto ela e o noivo tentam adequar os planos a realidade do casal, sua mãe insiste em exigir que ela não convide a melhor amiga para a celebração inicial.

Conforme publicado pela noiva no Reddit, ela e o companheiro revelaram que inicialmente pensaram em fugir para se casar em ter a presença de qualquer convidado, no entanto eles mudaram de ideia depois que o noivo afirmou que gostaria da presença de sua família na ocasião.

Com isso, eles decidiram fazer um casamento no civil e, no próximo ano, uma celebração não tradicional.

“Não teremos um casamento tradicional. Meu noivo terá seu irmão como padrinho e eu terei minha irmã e minha melhor amiga ao meu lado. Minha melhor amiga é 20 anos mais velha do que eu, nos conhecemos no trabalho e nos demos bem instantaneamente”, revela a noiva.

“No nosso casamento não teremos o cortejo nupcial típico, então quando decidi ter duas madrinhas eu perguntei a minha irmã se ela se importaria em dividir o posto já que mora em outro estado e não conseguiria me acompanhar no planejamento. Ela concordou”.

A mãe dela não concordou!

Desta forma, a noiva faz questão que a melhor amiga esteja presente em um pequeno jantar que eles vão oferecer aos familiares após o casamento civil. No entanto, a mãe dela é contra a ideia.

“Ela disse que eu deveria me sentir mal por convidar minha amiga e não convidar meus primos e tios. Eu disse a ela que todos serão convidados para a celebração no próximo ano, e que agora será apenas para fins legais. Como minha amiga mora perto e está me ajudando com tudo, não quero deixá-la de fora”.

“Eu realmente quero ela presente no meu dia especial. É errado dizer a minha mãe que minha amiga foi convidada e que cabe a ela decidir se vai aceitar isso e vir ao meu casamento ou se vai ficar em casa se lamentando?”, finaliza a noiva.

Para os usuários do Reddit, ela é a noiva e é ela quem manda na lista de convidados para o casamento.

“Seu casamento, suas regras. Você não está errada” comentou uma pessoa.

“Sua mãe apenas está se fazendo de difícil uma vez que sua amiga é sua madrinha e deve ser incluída em todos os eventos”, finalizou outra.