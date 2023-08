Um peruando chamado Ronald falou sobre uma experiência inusitada ao biólogo americano Clint Laidlaw, em entrevista para um canal no YouTube. O eletricista trabalhava em uma chácara quando se deparou com a picada de uma aranha errante, segundo um artigo reportado pelo Daily Star.

A picada de uma aranha dessa espécie pode causar fortes dores, aumento da pressão arterial, aumento da frequência respiratória, entre outros sintomas, além de longas ereções.

Durante a entrevista, Ronald contou estar enroscando uma lâmpada quando foi picado e estava focado em seu trabalho. “Senti duas sensações de beliscão na ponta do meu dedo médio. Uma de cada lado. Imediatamente senti um pouco de dor e os outros caras que trabalhavam comigo começaram a rir porque pensaram que eu estava apenas brincando”, relatou.

“No momento em que puxei minha mão para trás, a aranha ainda estava bem presa em meu dedo”, continuou. “Quando eu a sacudi e ela caiu no chão, foi quando todos percebemos que era uma aranha extremamente venenosa.”

Leia mais:

Efeitos colaterais

Segundo o eletricista, os sintomas foram quase imediatos. Após 20 minutos, sua mãe estava inchada e as veias dos braços ficaram cada vez mais visíveis, além de suar frio e ficar com o coração acelerado.

Conforme foi ficando mais fraco, já não conseguia mais andar. Em seguida, foi direcionado a um hospital próximo antes de ser encaminhado a outro. Foi quando ele começou a sentir o efeito colateral da ereção.

Homem tem ereção de dois dias ao ser picado por aranha venenosa (Reprodução/YouTube - Clint's Repitile)

“Ficou assim por dois dias inteiros. Só no terceiro dia começou a voltar ao normal. Os médicos então me prescreveram um tratamento de cinco dias com vacinas, pílulas, o que você quiser”, contou. “Felizmente tudo passou, mas meu braço ainda estava dormente durante toda a semana seguinte e não consegui mover meu dedo por um mês inteiro.

“Tudo era tão insuportavelmente doloroso, é por isso que sempre digo às pessoas agora para serem extremamente cuidadosas com essas aranhas”, alertou Ronald.