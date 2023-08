Tio da noiva é criticado por sair mais cedo da festa de casamento e levar o presente com ele

Um homem de 45 anos decidiu pedir a ajuda do Reddit para entender se agiu errado ao deixar a festa de casamento de sua sobrinha antes mesmo de começar. Segundo ele, a jovem de 22 anos e o noivo desrespeitaram os convidados e fizeram por merecer sua atitude.

Sem se identificar, ele conta que a cerimônia ocorreu em uma igreja e depois todos seguiram para uma recepção em um salão próximo ao local. Por determinação, o serviço de buffet não começaria antes da chegada dos noivos.

Com o término da celebração, todos foram orientados a ir para a recepção, mas eles descobriram naquele momento que o casal não queria comemorar com a família.

“Eram duas limusines, uma para o cortejo nupcial, e outra para os familiares. Eu e minha esposa fomos de carro com nossos filhos. Ficamos mais de 1 hora esperando pela limusine dos noivos e padrinhos chegar. Em todo esse tempo não recebemos comida e nem bebida”, conta o homem.

A justificativa surpreendeu

Segundo o homem, os familiares conseguiram contato com uma das madrinhas que revelou a ordem do casal: seguir para uma loja de bebidas e ficar dando voltas no quarteirão.

“Eles ficaram dirigindo sem rumo para destruir completamente a festa de casamento! Depois de mais de 2 horas esperando, meu irmão, pai da noiva, afirmou que eles chegariam em 20 minutos”.

“Olhei para minha esposa e juntos decidimos ir embora. Achamos a atitude deles desrespeitosa e saímos levando o presente. Depois de alguns dias minha sobrinha pediu desculpas por uma mensagem e pediu o presente de volta. Eu disse que me senti desrespeitado e que ela não merecia o presente. Ela então me chamou de idiota, mas eu realmente sou?”, finalizou o homem.

Segundo os usuários do Reddit, ele não é.

“Eu teria deixado o presente, mas você não foi errado por fazer isso. Os noivos é que foram egoístas”, comentou uma pessoa.

“Convidados são convidados e não devem ser desrespeitados! As pessoas destinaram seu tempo para estar ali”, finalizou outra.