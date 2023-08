Mulher tira foto de animal em passeio e percebe que ele ‘sumiu’ da imagem ao analisar; tente encontrar

Recentemente uma mulher, identificada como Nikki, passeava com a família no Folly River Park, na Carolina do Sul, nos EUA, quando se deparou com um animal correndo entre algumas folhas. Em seguida, resolveu tirar uma foto para guardar o momento do passeio. No entanto, o animal acabou “sumindo” de vista. O relato é extraído do portal The Dodo.

“Tirei a foto para compartilhar com amigos e incluir em nossas fotos de férias como uma [lembrança] do momento divertido”, disse Nikki ao The Dodo.

O problema de Nikki com o registro estava na identificação do animal. Se tratava de um pequeno caranguejo acinzentado, tendo sabiamente se camuflado nas folhas do solo. Você consegue encontrar o bichinho?

Mulher tira foto de animal em viagem e percebe que ele ‘sumiu’ da imagem ao analisar; tente encontrar (Reprodução/Facebook)

Animada com o desafio de tentar encontrar o caranguejo na imagem, Nikki resolveu compartilhar a foto em um grupo no Facebook, a fim de desafiar os participantes da comunidade a encontrá-lo.

“O grupo Crap Wildlife Photography como um todo gosta desses tipos de fotos de desafio de busca e descoberta”, disse Nikki. “É uma atividade comunitária divertida, muitas vezes boba e sempre saudável, que pode ser difícil de encontrar nas redes sociais!”

Veja a foto ampliada:

Mulher tira foto de animal em viagem e percebe que ele ‘sumiu’ da imagem ao analisar; tente encontrar (Reprodução/Facebook)

Leia mais:

Compartilhamentos na web

A mulher também publicou outros registros com caranguejos escondidos, sendo parte de seus registros durante o passeio. Amante da natureza, Nikki e sua família contam com diversos momentos registrados.

“Gostamos de procurar insetos interessantes [e] aranhas, pássaros e animais”, disse Nikki. “Meu telefone está cheio de fotos dos meus filhos na natureza, junto com as aranhas e salamandras, falcões [e] patos.”

Adeptos a desafios de percepção, a comunidade na rede social acabou entrando de vez no teste e se divertiu com a procura.

“Foi uma lembrança divertida para nós”, disse Nikki. “Espero que isso faça os outros sorrirem também.”