Mulher obriga namorado a procurar emprego para comprar uma casa e recebe alerta: ‘Se proteja’

Uma mulher usou o Reddit para desabafar sobre a falta de interesse por parte do namorado em trabalhar. Embora seja tratada positivamente por ele, sua falta de responsabilidade como adulto acabou incomodando a parceira. No final de seu texto, ela foi alertada sobre o relacionamento.

“Estou com meu namorado desde a faculdade e atualmente moro com ele na casa da mãe dele. Foi meu único namorado e a única pessoa com quem já tive intimidade. Ele tem seus defeitos, mas sempre me fez sentir bonita e segura e sou muito grata por ele se importar comigo”, iniciou o relato, por meio do usuário u/ThrowRA-phoenix na plataforma.

“No entanto, pela primeira vez em meu relacionamento, estou tendo dúvidas e ele está me fazendo sentir que sou o problema. Ele só conseguiu seu primeiro emprego de verdade este ano depois que eu o importunei para conseguir um. Já desistiu para começar um mestrado porque disse que precisa de mais treinamento, mas parece apenas uma desculpa para não trabalhar”, continuou o desabafo.

Alerta na web

Segundo a mulher, seu parceiro também afirma não acreditar no casamento, o que a faz pensar sobre ele sentir dúvidas em relação ao compromisso amoroso dos dois.

“Vivemos com a mãe dele e temos economizado para uma casa há alguns anos, mas embora tenhamos dinheiro suficiente por causa do meu trabalho agora, ele insiste que quer esperar porque os preços estão altos e ele começou um mestrado”, disse.

Leia mais um relato:

“Eu entendo isso, mas também por que não ir olhar as casas só para ver se há algo de que gostamos? Parece que ele está arrastando os pés, mas também é incrivelmente possessivo, o que eu gostava quando éramos mais jovens, mas agora sinto que ele já precisa se comprometer”, finalizou.

Após terminar o texto, diversos internautas interviram na postagem. “Meu Deus, não compre uma casa com um homem que parece não querer trabalhar e que já disse que não acredita em casamento. Isso é um incêndio na lixeira esperando para acontecer”, alertaram.

“Se você tiver que obrigá-lo a fazer essas coisas, ele não está tão investido em seu futuro juntos quanto você está. Pode querer começar a traçar um plano B. Se proteja”, disse outro.