Trisha cuidava de seus cães no quintal, até que seu cachorro mais velho, Jackie, resolveu se alojar em um ponto fixo. As coisas começaram a ficar estranhas quando o cãozinho do vizinho também se fixou no local, colocando o focinho na cerca sem deixar de encarar determinado elemento. O relato, extraído do portal The Dodo, foi registrado no TikTok.

Os cães reunidos no espaço pareciam encarar alguma coisa, embora Trisha e seu marido não soubessem do que se tratava. No entanto, a dupla resolveu desvendar o mistério envolvendo os pets em seu quintal.

“Nós os notamos quando [Jackie] estava deitado perto da cerca perto do buraco”, disse Trisha, a mãe dos cachorros, ao The Dodo. “Meu marido foi verificar e então viu esses bebês adoráveis!”

Verdade revelada

Na verdade, os cães tentavam proteger alguém. Se tratava de uma família de coelhinhos enrolados em um buraco no solo.

No início, a mulher observava os cães, a fim de evitar que eles atrapalhassem a família de coelhinhos. No entanto, percebeu a boa intenção dos pets em prestar suporte ao grupo familiar no buraco do chão.

“[Meu outro cachorro] George não se importava muito com eles”, disse Trisha. “Acho que ele estava confuso com o que eles são … Jackie parecia querer apenas ser babá.”

Configuração de registro

Com o grupo de coelhos por perto, Trisha e seu marido decidiram configurar uma câmera de segurança para observar os bebês coelhos, a fim de ter certeza sobre seu bem-estar. Contudo, o grupo teve suporte de todos os lados, incluindo os cãezinhos. Hora ou outra a mãe parava sob o buraco para estar com os filhotes.

Mulher descobre por que cães se reúnem sempre no quintal e fica intrigada; tentavam proteger alguém (Reprodução/Trisha)

Com a fase de crescimento dos coelhos, tem se tornado rotina checar os bichinhos. “Faz pouco mais de uma semana e eles são coelhinhos pulando com a mamãe”, disse Trisha.