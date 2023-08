Influenciadora é acusada de fingir sua morte para ganhar popularidade. Foi planejado?

Uma estranha publicação no Instagram anunciou que a influenciadora de 15 anos, Lil Tay, havia morrido. Horas se passaram e nenhuma fonte oficial desmentiu, desencadeando confusão e especulações entre seus seguidores sobre o que pode ter acontecido.

Sem dar mais explicações, na notícia podia-se ler que a jovem tinha sofrido uma morte “repentina e trágica”, além de acrescentar que seu irmão também havia morrido.

“É com grande pesar que compartilhamos a devastadora notícia do repentino e trágico falecimento de nossa querida Claire. Essa notícia foi completamente inesperada e nos deixou a todos chocados. A morte de seu irmão acrescenta uma profundidade ainda mais inimaginável ao nosso sofrimento”.

Lil Tay Este foi o comunicado, depois deletado, da conta da influenciadora (Instagram)

E continua: “Neste momento de imensa dor, pedimos privacidade enquanto lamentamos esta perda avassaladora, uma vez que as circunstâncias que cercaram a morte de Claire e seu irmão ainda estão sob investigação”.

Mas as agências policiais em Los Angeles e Vancouver, Colúmbia Britânica, duas cidades onde se sabe que Lil Tay viveu, informaram a diversos meios que não havia investigações ativas de morte envolvendo a influenciadora e também rapper.

Lil Tay A influenciadora é uma das mais populares no Instagram (Instagram)

Ela fingiu a própria morte?

Após a onda de especulações, a família da influenciadora finalmente confirmou que ela e seu irmão estão vivos e alegaram que sua conta do Instagram foi hackeada.

Em uma declaração fornecida ao TMZ pela família de Tay, eles afirmam que ela disse: “Quero deixar claro que meu irmão e eu estamos seguros e vivos, mas estou completamente desolada e lutando para encontrar as palavras certas para dizer. Foram 24 horas muito traumáticas. Todo o dia de ontem, fui bombardeado com intermináveis ​​chamadas telefônicas desesperadas e soluços de entes queridos enquanto tentava resolver esse problema”.

Lil Tay A influenciadora foi acusada de fingir sua morte (Instagram)

Ela também garantiu: “Minha conta do Instagram foi hackeada por alguém que costumava espalhar informações erradas e boatos discordantes sobre mim, ao ponto de até mesmo meu nome estar incorreto. Meu nome legal é Tay Tian, não “Claire Hope””.

Os internautas reagiram imediatamente, acusando a Tay e sua família de ter armado um plano macabro para obter curtidas.

“O que esses influenciadores fazem para ganhar popularidade”; “De péssimo gosto. Levou muito tempo para se apresentar e esclarecer isso. Essa conta não foi hackeada. Os meios de comunicação entraram em contato com a família imediatamente. Que diabos está acontecendo. Mas já sei que as redes sociais apoiarão qualquer caçador de likes, então não espero que vejam consequências”; “Ou foi uma publicidade enganosa??”; “Que forma tão baixa e ruim de conseguir likes”; “Provavelmente precisavam de dinheiro e ocorreu a ideia de matar Tay ”; “Ninguém deveria acreditar nesses influenciadores!!! São capazes de tudo por fama e dinheiro!!!”, disseram alguns internautas.

Lil Tay A influenciadora tem tido uma vida complicada (Instagram)

A trágica vida de Lil Tay

No entanto, muitos lembraram a complicada vida que Lil Tay teve, apontando que ela ainda é menor de idade e que seus pais a exploraram desde pequena. "Devem investigar os pais"; "Há algo suspeito por trás disso e os pais estão envolvidos", é lido repetidamente na Internet.

Quando Lil Tay tinha 10 anos, explodiu sua fama na internet. Ela e sua mãe até foram ao Good Morning America para explicar sua popularidade, que se concentrava principalmente no fato de que ela era uma menina de rosto angelical se gabando de dinheiro, carros e “haters” e criando polêmicas com pessoas influentes mais famosas.

Mas as coisas começaram a ficar nebulosas quando a idade de Lil Tay começou a levantar dúvidas. Quando ela chegou à cena pela primeira vez, tinha 10 anos, mas vários meios de comunicação apontaram que, na verdade, ela tinha 14 anos, o que agora a tornaria uma jovem de 16 anos.

Lil Tay A influenciadora foi acusada de fingir sua morte (Instagram)

Alguns acusam que tudo foi parte da imensa confusão em torno da jovem influenciadora, que nunca pareceu exercer controle sobre sua imagem ou identidade.

Quando a jovem começou a ganhar notoriedade, ela vivia com sua mãe, uma corretora imobiliária de Vancouver. No entanto, os vídeos carregados de blasfêmias de Tay acabaram custando a Tian o seu trabalho, depois que foi revelado que ela estava envolvida em ajudar sua filha a criar as paródias virais.

“A partir da semana passada, Angela já não está mais vinculada à nossa empresa”, confirmou Jim Lew, diretor de desenvolvimento comercial do Pacific Place Group, a The Verge em um e-mail em 2018. “Nossa empresa não aprova esse tipo de comportamento e não tem lugar para isso em nosso negócio.”