Homem fica chocado ao descobrir onde esposa vai fazer sua tatuagem e reprova atitude

Um homem, de 34 anos de idade, resolveu compartilhar sua decepção na web, contando que reprova a decisão da esposa, de 28 anos, em fazer uma nova tatuagem em um local desaprovado por ele. No entanto, recebeu diversas críticas por querer ditar regras que dizem respeito ao corpo da mulher.

“Minha esposa e eu estamos casados há três anos. Eu a amo até a morte e ela é a melhor coisa da minha vida. No entanto, quer fazer uma tatuagem. Ela já tem quatro (quadril, bíceps, ombro e do lado do seio) e não tenho nenhum problema com eles. Eu mesmo tenho duas. [Mas a nova] proposta de tatuagem está causando problemas”, iniciou o relato no Reddit, por meio do usuário u/No-Development4151.

“Ela deseja obter um desenho floral bastante grande com um beija-flor no peito. Seria logo abaixo da clavícula e até entre os seios. Seria visível em quase todas as camisas que ela usaria. Estou implorando para ela reconsiderar para onde vai. Eu não gosto da localização de onde ela quer obtê-la”, continuou.

Leia mais um relato:

Conflito e impressões

De acordo com o homem, a decisão da esposa já causou diversas discussões e sua mulher o acusa de ser idiota por querer controlar o que vai em seu corpo.

“Não tenho problema com a tatuagem em si, tenho problema com onde ela quer. Acho tatuagens no peito pouco atraentes. Eu gosto do projeto. Eu não gosto do tamanho ou localização”, finalizou.

Após terminar o texto, diversos internautas o criticaram pela sua imposição. “Não foi idiota expressar sua opinião. Foi idiota por não deixar passar uma vez que ela deixou claro que, embora tenha ouvido sua opinião, ela não alterará a localização de seu corpo para se adequar a você”, observou um internauta, contabilizante 14 mil votos em sua crítica.

“Você tem permissão para dar sua opinião e ela pode não concordar. Seu corpo, sua escolha. Fim da história. Para ser mais claro: você tem o direito de odiar a tatuagem dela. Você não tem o direito de trazer isso à tona constantemente e tentar pressioná-la a não fazer”, disse outro usuário da rede.