Fezes gigante é retirada de mulher na China; confira imagens

Médicos chineses se depararam com uma situação incomum após uma mulher de 53 anos passar por uma cirurgia de emergência para retirar fezes gigante do seu intestino.

Segundo os profissionais, cerca de um metro de comprimento e 20 quilos de cocô foram retiradas da paciente, identificada como Hua.

De acordo com informações, a mulher sofria há cinco anos com problemas para evacuar. Após 10 dias de constipação severa, ela procurou o hospital na última segunda-feira (7).

Hua relatou que sofria com falta de ar e pressão no peito e reparou que sua barriga havia inchado. O problema causou a falta de locomoção, impedindo que ela saísse da cama devido à dor intensa no estômago.

A cirurgia foi feita por médicos do Primeiro Hospital da Universidade de Zhejiang, que notaram fezes endurecidas no intestino da paciente após exames.

Os cirurgiões optaram então por um procedimento de emergência para a retirada da massa, “semelhante a uma cobra píton”, conforme comparação de internautas da rede social local Weibo.

Atenção! As imagens a seguir podem ser sensíveis para algumas pessoas:

Fezes gigante é retirada de mulher na China; confira Imagem: reprodução redes sociais



