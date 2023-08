Este era o verdadeiro rosto de ‘Black Alien’ antes de seu processo de mutação; confira

Anthony Loffredo, de 35 anos de idade, conhecido socialmente como ‘Black Alien’, utiliza de suas redes sociais para detalhar seu processo de modificação corporal, a fim de se parecer com um alienígena. Classificado como ‘Black Alien Project Evolution’, a fase de seu projeto se encontra em 62% concluído, segundo uma postagem em seu Instagram.

De acordo com um artigo no Daily Star, o influenciador digital francês passou décadas em suas tatuagens e modificações corporais. Com diversos históricos cirúrgicos, Black Alien realizou uma recente reconstrução facial.

Em suas cirurgias, a fim de parecer-se com um alienígena, o homem removeu os dedos, as narinas e as orelhas, além de dividir a língua em um corte. De fato, a transformação inusitada já chama a atenção dos seguidores por si só. No entanto, o que passou a impressioná-los está na feição de Anthony Loffredo antes de seus procedimentos cirúrgicos.

Antes dos processos de modificação

Em um registro viralizado, o influenciador digital surge com um top vermelho, cruzando os braços. Após o compartilhamento, diversos usuários das redes sociais deixaram suas impressões, lamentando a mudança realizada por ele.

Confira o registro:

Este era o verdadeiro rosto de ‘Black Alien’ antes de seu processo de mutação (Reprodução/Instagram)

“Seu antes é melhor do que depois”, disse um deles. Outro acrescentou: “Awww coitado. Ele precisa de ajuda mental.” Um terceiro disse: “Pena que você não pode voltar a ser como costumava ser”.

No entanto, os fãs do influencer também deixaram mensagens de apoio e admiração por suas mudanças constantes. “Sempre fico impressionado com as modificações que você faz”, comentou um deles.

“Mas o mais impressionante é como você parece feliz quando os faz. Continue!”, incentivou outro seguidor. Um segundo defensor disse: “Antes era lindo. Depois maravilhoso”.

Há também uma foto de antes e depois do influenciador digital, revelando quando tinha 13 anos de idade. Confira outro registro compartilhado em sua rede social: