Comoção na beira da rodovia: filhote de gambá se agarra em policial até que resgate chegue: ‘Abraço quente’

Um filhote de gambá fêmea se encontrava sozinha em uma rodovia na Austrália. Posteriormente nomeado de Hush, o animal estava em uma situação de precariedade, mas não por muito tempo. Relato extraído do portal The Dodo.

Algum tempo depois, a polícia local passou pela rodovia e se deparou com Hush. Imediatamente, os oficiais pararam o carro e foram de encontro com o animal. Em seguida, o filhote de gambá se agarrou a nos ombros de um dos policiais, a fim de se apoiar.

“Com um abraço quente e um ombro confortável para se sentar, Hush esperou pacientemente”, escreveram os policiais em um post no Facebook sobre o resgate.

Shelly Burrowes, proprietária do Hamilton Wildlife Shelter, um abrigo para animais selvagens, tomou conhecimento da situação de Hush e se prontificou para ajudá-lo. “Fiquei triste ao ouvir a história de Hush”, disse Burrowes ao The Dodo.

Ainda que exista a impressão de que o animal poderia ter confundido o ombro do oficial com a mãe, Burrowes descartou a hipótese, haja vista a pouca idade do filhote.

Cuidados necessários e preparação

“Na idade dela… Hush definitivamente estaria apenas começando a trair sua mãe, mas definitivamente preferiria a segurança de uma bolsa escura”, disse Burrowes.

“Hush está indo muito bem”, disse Burrowes em relação à adaptação do animal selvagem em seu novo lar. “Ela ainda é um pouco tímida e cautelosa; no entanto, ela começou a ganhar alguma confiança.

O intuito é preparar Hush até que tenha idade suficiente para retornar à natureza. No entanto, passará por sua fase de crescimento aos cuidados do abrigo, recebendo todo tratamento de carinho e afeto que merece.

“Ela será solta em um local seguro com muitas árvores e arbustos nativos”, disse Burrowes. “Ela se moverá até encontrar seu próprio território para reivindicar, que se tornará seu lar permanente.”