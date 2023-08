Calçada se rompe e três crocodilos saem correndo do buraco na Índia

Barulhos vindos da rachadura de uma calçada chamaram a atenção dos moradores locais, que resolveram investigar e viram estranhos animais tentando romper o cimento pasra sair, na Índia.

Não se tratava de baratas ou coisas do gênero, como muitos pensavam, mas de crocodilos tentando romper a calçada para sair do subsolo. E não era um crocodilo, mas três, de médio porte que, ao que tudo indica, moravam nos esgotos da região.

Moradores locais filmaram a hora que um homem vestindo botas e roupas vermelhas, do serviço público da cidade, tentava capturar um dos animais prendendo uma corda no seu pescoço, antes que se soltassem e começassem a correr pelas ruas do bairro.

Assim que a primeira sai, outro crocodilo salta do buraco e salta correndo em direção à pessoa que está filmando, que rapidamente se pendura em uma placa para evitar o ataque do animal.

O terceiro animal, mais desconfiado, continuou no buraco, mostrando apenas o dorso, enquanto os pedestres riam e se espantavam com a visita de animais de rios na região.

Todos os animais foram recapturados e levados a um local adequado para serem soltos. Ninguém sabe informar como os crocodilos chegaram ao esgoto local e como sobreviveram até atingir o tamanho que chegaram.

Os répteis encontrados são crocodilos do Nilo, animais de origem africana muito perigosos que podem ultrapassar os 4 metros e comprimento e pesar 700 kg.