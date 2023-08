Aeromoças formavam rede de prostituição que oferecia sexo por até R$ 12 mil a noite

A polícia do Vietnã desbaratou uma quadrilha formada por trinta aeromoças que ofereciam serviços de prostituição a passageiros ricos que viajavam ao país ao encontrar três aeromoças com um cliente em um hotel de luxo na cidade de Ho Chi Minh.

Uma noite completa de serviços sexuais, segundo levantou a polícia, poderia custar até 2 mil libras, o equivalente a R$ 12 mil. Uma quarta comissário foi encontrada na cama com outro cliente em outro quarto do mesmo hotel, que ficam em área nobre da cidade.

A suposta líder, Vo Thi My Hanh, 26 anos, foi presa por prostituição e intermediação de serviços sexuais. Ela era uma aeromoça da Vietnam Airlines, mas há alguns meses deixou a empresa para se concentrar em seu novo serviço em tempo integral.

De acordo com a polícia, ela teria enviado fotos de suas filhas em uniformes de companhias aéreas para atrair novos clientes para seu negócio de prostituição.

A quadrilha do sexo, como está sendo chamada nos jornais locais, foi totalmente desmantelada, segundo a polícia. Na delegacia, as presas confessaram que eram vendidas para fins sexuais a clientes por quantias que variavam de US$ 1 mil a US$ 3 mil (de R$ 4,9 mil a R$ 14,7 mil), sempre em hotéis para turistas.3

Hahn confessou às autoridades que contratou as comissárias, algumas “garotas gostosas” e modelos fotográficos e também que enviava fotos de prostitutas em uniformes de comissária para atrair clientes mais ricos e propensos a se relacionar com aeromoças.