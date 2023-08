Vídeo de participante de reality tentando abusar de colega dormindo gera gatilhos nas redes sociais

Cenas do reality “Below Deck Down Under”, geraram gatilhos nas redes sociais ao mostrar uma tentativa de abuso sexual.

O programa que mostra o cotidiano de membros da tripulação que trabalham e residem a bordo de um superiate se tornou um assunto em evidência depois que as câmeras capturaram o momento delicado.

Nas imagens, é possível ver como depois de uma noite de festa e com muito álcool um dos participantes tenta de todas as formas se trancar no quarto com uma das mulheres do programa, que está tentando dormir e não compreende o que está acontecendo.

A produção do reality age rapidamente e impede que a agressão aconteça. Sem roupas e irritado, o participante fica descontrolado com a interferência.

Margot Sisson, a mulher que quase foi abusada é acordada por outra participante que explica o que estava acontecendo, uma vez que ela não estava consciente o suficiente para compreender o ocorrido.

Ela menciona que não sabia que ele estava nu ou se deitando ao lado dela e que só queria tomar água e dormir.

No Twitter, a gravação foi compartilhada e muitos ficaram chocados ao ver como abusadores podem agir. A produção do reality foi elogiada, mas a situação também recordou o quanto é difícil ser mulher e viver constantemente com a falta de segurança.

O participante assediador Luke Jones e Laura Bileskalne, colega de reality que viu toda a cena e não impediu ou pediu ajuda para que a situação parasse foram demitidos pelo capitão do iate, Jason Chambers.

Margot usou as redes para agradecer o capitão por fazer o certo, a produção e a colega que explicou o que estava acontecendo. Ela também escreveu uma mensagem para suas seguidoras.

“Para todas as mulheres que foram afetadas por agressão sexual... meu coração se parte por vocês. Entendo que este episódio foi profundamente emocionante e incrivelmente difícil para as pessoas assistirem. No entanto, acredito que foi vital mostrar porque esse problema é muito real e muito frequente.

Se você já experimentou algo assim, não deve se sentir ridicularizado ou envergonhado ou ter sua experiência minimizada. Se eu tivesse acordado em um barco cheio de pessoas que tinham os mesmos sentimentos de Laura, teria continuado achando que foi minha culpa.

Então, obviamente, os episódios foram lançados agora e eu sei que todo mundo tem muitas opiniões e muitos sentimentos e emoções e todas essas coisas surgindo para muitas pessoas. Eu sei que, obviamente, foi muito para mim, mas eu só queria aproveitar a oportunidade para vir aqui e apenas lembrar a todos da mensagem principal que estava passando no episódio.

Que é que as mulheres, e na verdade, todo mundo tem o direito de sair e se divertir e se sentir seguro. Então, por favor, fique de olho em seus amigos, fique de olho um no outro, precisamos compartilhar o amor.”

Alerta de gatilho: as imagens a seguir mostram uma tentativa de abuso sexual e podem sensibilizar.

“I didn’t even know” 💔 This goes beyond the show, i’m glad production stepped in. Captain Jason handled everything with class and respect. But damn. #BelowDeck pic.twitter.com/Y1XnDGtQAY — BravoBabe (@thebravobabe_) August 8, 2023

