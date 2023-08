Teste de DNA feito ‘por brincadeira’ pode destruir uma família

Um jovem viu sua vida desandar completamente depois que um segredo, guardado por sua mãe há 19 anos, foi revelado depois que ele decidiu fazer um teste de DNA por brincadeira.

Segundo ele, que contou sua história no Reddit e teve o relato compartilhado pelo The Mirror, a ideia era apenas se divertir e saber mais sobre a ancestralidade da família.

Sem se identificar o jovem conta que o resultado o deixou espantado, já que foi completamente inesperado. “Eu tenho uma família maravilhosa, minha mãe, meu pai e duas irmãs gêmeas. Somos uma família de classe média alta, mas costumávamos ser pobres”.

“Do dia pra noite o negócio do meu pai explodiu e nossas vidas mudou para melhor. Não somos a família perfeita, mas estamos sempre nos apoiando e sou super apegado aos meus pais”.

No entanto, a situação do jovem mudou quando ele e os amigos da faculdade decidiram fazer alguns testes de DNA apenas “por diversão”.

“Eu falei que meus resultados não seriam empolgantes, mas aqui está o problema: meu resultado mostrou que sou apenas 50% europeu, os outros 50 são asiáticos. Tenho certeza absoluta que ninguém da minha família é asiático, conheço meus quatro avós muito bem”.

Ele teme que exista algum segredo

Segundo o jovem, o assunto veio a tona durante uma conversa de vídeo com seus pais, mas ele acredita que não existe a possibilidade de ser fruto de uma traição.

“Não houve nada além de amor entre os meus pais. Eu estou ficando doido e preciso de conselhos porque tenho medo de perder meu pai. Tentei falar com eles, mas enquanto meu pai dava risada, minha mãe tentava mudar de assunto”.

“Depois da ligação ela ainda me mandou uma mensagem me repreendendo por preocupá-los com essas coisas ao invés de focar em meus estudos. Ela literalmente me disse para não falar mais nisso e eu não sei o que pensar. Ela nunca falou assim comigo. Sinto que tem algo escondido”, finaliza o jovem.

Para os usuários do Reddit, ele deveria encontrar pessoalmente a mãe para conversar.

“Pode ser que um de seus avôs não tenha sido completamente honesto com seus pais”, comentou uma pessoa.

“Eu repetiria o teste para depois conversar com sua mãe. Traição não é a única opção possível”, finalizou outra.