Telescópio James Webb captou imagens de Quyllur, a mais distante estrela supergigante vermelha já observada

O Telescópio Espacial James Webb da NASA conseguiu uma façanha impressionante ao capturar a imagem de uma estrela supergigante vermelha chamada Quyllur, observada a uma distância de mais de um bilhão de anos-luz da Terra. Este feito marca a primeira vez que foi possível observar uma estrela destas características em galáxias distantes.

O Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC) informou que este descobrimento foi alcançado graças a filtros infravermelhos e sensibilidade fornecida pelo telescópio Webb, que excede a capacidade do Hubble.

Como explica La Vanguardia, embora o Hubble tenha anteriormente capturado imagens de estrelas supergigantes vermelhas mais próximas da Terra, estas imagens careciam da definição que o Webb proporcionou neste caso.

A impressionante imagem de Quyllur

O estudo, liderado pelo pesquisador José María Diego do Instituto de Física de Cantabria (IFCA-CSIC-UC), foi publicado na revista "Astronomy & Astrophysics".

O especialista comentou: “Quyllur é a primeira supergigante vermelha encontrada a distâncias cósmicas. É quase impossível ver estrelas gigantes vermelhas com lentes, a menos que seja no infravermelho. Esta é a primeira que encontramos com o Webb, mas esperamos que haja muitas mais”.

Quyllur

Diego, que descobriu a supergigante vermelha, a batizou como Quyllur, um termo quechua (língua indígena da América do Sul) usado para se referir a uma estrela. Embora não seja a única supergigante vermelha conhecida, é a primeira descoberta usando o telescópio James Webb.

Este achado se soma às primeiras observações realizadas por uma equipe da Universidade do Arizona, em colaboração com Diego, nas quais foram identificados objetos de poeira cósmica e distantes até então desconhecidos no aglomerado de galáxias conhecido como “El Gordo”, proporcionando novos dados científicos.

O “El Gordo” é um aglomerado de centenas de galáxias que existia quando o universo tinha 6,2 bilhões de anos, o que o torna um “adolescente cósmico”, de acordo com o pesquisador. Além disso, a equipe de cientistas identificou galáxias ultra difusas e um aglomerado de galáxias muito jovem que se formou há 12,1 bilhões de anos.