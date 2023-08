Telescópio Espacial James Webb captura surpreendentes auroras em uma lua de Júpiter

Um time de cientistas americanos e franceses está comemorando uma conquista recente de dados registrados pelo Telescópio Espacial James Webb. O observatório orbital captou auroras em uma lua de Júpiter, o que significa a presença de uma grande quantidade de químicos inéditos para esta região do nosso Sistema Solar.

A lógica diz-nos que se o Telescópio Espacial James Webb serve para longe, também capta o que está mais próximo. No entanto, não funciona assim na astronomia. Os cientistas têm de ajustar diferentes ferramentas do infravermelho do observatório para poder capturar os objetos “próximos” do próprio Sistema Solar.

É por isso que os cientistas responsáveis por este estudo comemoram ter detectado auroras em Ganímedes e outros elementos químicos importantes em Io, outra das muitas luas que Júpiter tem.

Em concreto, de acordo com 24 Horas Chile, os químicos detectados foram peróxido de hidrogênio em Ganímedes e vapores sulfurosos em Io. E embora a radiação solar participe nessas ocorrências, o principal é a influência do gigante gasoso.

"Isso mostra que podemos fazer ciência incrível com o Telescópio Espacial James Webb em objetos do Sistema Solar, mesmo se o objeto for realmente muito brilhante, como Júpiter. Mas também quando você olha para coisas muito fracas ao lado do gigante gasoso", disse a professora da Universidade da Califórnia, Berkeley, Imke de Pater.

Ganímedes e Io, duas das luas do planeta Júpiter

"O JMST revelando a presença de peróxido de hidrogênio nos polos de Ganímedes mostra pela primeira vez que as partículas carregadas canalizadas ao longo do campo magnético de Ganímedes estão alterando preferencialmente a química da superfície dos seus casquetes polares", comentou Samantha Trumbo, bolsista pós-doutoral de 51 Pegasi b na Universidade de Cornell, que liderou o estudo de Ganímedes.

O meio citado explica que o time detectou uma impressionante absorção de luz por peróxido de hidrogênio (H2O2) ao redor dos polos norte e sul do satélite natural de Júpiter, como resultado de partículas carregadas ao redor do gigante gasoso e de Ganímedes que impactam o gelo que cobre a lua.

Assim como o campo magnético da Terra direciona as partículas carregadas do Sol para as latitudes mais altas, causando a aurora, o campo magnético de Ganímedes faz o mesmo com as partículas carregadas da magnetosfera de Júpiter. Estas partículas não só resultam em auroras em Ganímedes, mas também impactam na superfície gelada”, destacaram os especialistas.