Socorristas recebem surpresa ao se deparar com rosto familiar no horizonte (Reprodução/Facebook)

Resgatadores de animais do Spark of Love Animal Rescue tiveram uma grande surpresa ao encontrar um rostinho familiar no horizonte. Certa vez, a equipe, presente no instituto de Michigan, nos EUA, recebeu o pet chamado Icky e o prepararam para encontrar uma família definitiva que pudesse o adotar. Relato com base em informações do portal The Dodo.

“Icky tinha muito medo de tudo”, disse Kari Nulph, presidente do Spark of Love Animal Rescue, ao The Dodo. “Sua família adotiva foi paciente com ele, ajudando-o a se preparar para um lar definitivo.”

Após encontrar a família ideal para Icky, a equipe ficou bem contente com o desfecho para o animal. No entanto, o futuro do animal reservava uma situação desesperadora.

Uma semana após o início do teste de convivência, a família do pet o levou para um show de fogos de artifício no feriado habitual nos EUA, 4 de julho. Devido ao barulho dos disparos, Icky se assustou e acabou fugindo para longe.

“Estávamos com medo de ele estar lá fora”, contou Nulph.

Surpresa com reencontro

Com o sumiço do cão, Nulph se juntou a uma equipe de resgate, incluindo a mulher em período de teste da adoção de Icky, mas não tiveram sucesso por dias. Próximo de perder as esperanças, a equipe acabou se surpreendendo durante o processo.

“Nós [estávamos] nos revezando para observá-lo com binóculos”, disse Nulph. “Ele apareceu no topo da trilha… nossos corações dispararam e a adrenalina tomou conta.”

Apesar de encontrarem o animal, foi preciso um trabalho cauteloso a fim de ganhar sua confiança, haja vista o receio de Icky em confiar na equipe. Após algumas palavras familiares ditas, o cãozinho percebeu a intenção do grupo e resolveu se direcionar a eles.

“Eventualmente, [ele veio] direto para o colo do [parente] adotivo”, disse Nulph. “Todo mundo estava chorando lágrimas de alívio e alegria.”

Atualmente, Icky segue em seu lar adotivo enquanto se habitua com a rotina, até que seja batido o martelo sobre uma ambiente definitivo ao pet.