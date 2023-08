Mulheres mostram que os 40 são tão incríveis quanto os 30, em nova tendência do TikTok

Viral No TikTok mulheres mostram seus 40 anos (TikTok)

Quando se aproxima a meia-idade, o mundo faz você sentir que “você envelheceu”, que já não está mais em “seus melhores tempos” e que, se você não alcançou determinadas coisas, então “é tarde demais” para lutar por novos objetivos. No entanto, tudo isso é parte da pressão que a sociedade nos impôs desde crianças.

Mulheres vivemos sob a ideia de que "em certa idade" deixamos de ser bonitas e interessantes, no entanto, quando você aprende que ainda tem muito amor para dar e receber, você percebe que nada apagará o seu brilho.

Os quarenta não são uma sentença, pelo contrário, são o início de uma nova etapa cheia de novas experiências às quais você deve estar aberta.

É assim que as usuárias do TikTok têm se dedicado a demonstrar que os 40 são tão fabulosos quanto os 30.

A nova tendência viral surgiu de um áudio que diz: "Se você tem mais de quarenta, mostre às gerações mais jovens como envelhecer com estilo".

Você não precisa abandonar todos aqueles sonhos que ainda não realizou, nem deixar de ter novos objetivos e ambições. Você não precisa deixar de usar as roupas que gosta nem se adaptar às exigências do que terceiros consideram "adequado para a sua idade".

O segredo para se ver fabulosa aos quarenta está em aprender a se olhar com olhos de amor ao espelho. Aos quarenta você ainda é linda, mas deve aprender a se amar todos os dias.

Muitas das usuárias que compartilharam seus vídeos orgulhosas de seus 40 anos agradecem suas experiências de vida e tudo o que aprenderam.

Se aprendemos algo com tendências como esta é que sempre podemos nos reinventar e redescobrir para encontrar um novo significado para a vida. Aproveite as oportunidades que por medo ou compromisso não arriscou no passado!

Não precisa ter uma rotina comum aos quarenta. Você pode fazer novas amizades, ser um guia para outras pessoas e desfrutar de uma vida com menos pressões. Mesmo quando o mundo pode parecer um caos, você merece um descanso.

Sejam bem-vindos os quarenta!

Muitas mulheres passam a maior parte do tempo reprimindo sentimentos ou satisfazendo os outros. Mas aos quarenta, finalmente aprendemos a nos colocar em primeiro lugar, e isso é mágico. Então é hora de relaxar e parar de ser tão crítica consigo mesma. Ame-se como é, mas ame-se o suficiente para mudar se quiser.