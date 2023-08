Mulher toma atitude ‘extrema’ após ser criticada pela irmã por estar de sutiã na própria casa

Uma mulher, de 23 anos, revelou ter tomado uma atitude imediata após sua irmã a criticar por usar sutiã dentro da própria casa. No entanto, os internautas no Reddit, plataforma em que o texto foi depositado, defenderam seu comportamento.

“Sou modelo, então tenho um corpo muito bonito. Recentemente, minha irmã, de 25 anos, e seu namorado, de 26, foram expulsos da casa dos meus pais. Decidi deixar minha irmã e o namorado dela ficarem na minha casa por algumas semanas para ajudá-los a se reerguer”, iniciou o texto na rede social, por meio do usuário u/That_Equivalent8561.

“Eles não pagavam aluguel, não ajudavam em casa, não compravam sua própria comida (basicamente não faziam nada para ajudar em casa). Expressei minhas preocupações várias vezes, mas eles não fizeram nada. Eu estava começando a ficar realmente cansada

de tudo e planejando expulsá-los também”, continuou.

No limite

De acordo com a jovem, a gota d’água foi quando entrou na cozinha pela manhã, a fim de fazer seu café. Ela usava short e sutiã, pois o clima estava quente.

“Minha irmã me viu assim e explodiu, dizendo que eu estava atrás do namorado dela e me xingando de todos os tipos”, desabafou.

Chocada com a reação da irmã, ela decidiu os expulsar de sua casa imediatamente. “Minha mãe está me chamando de idiota porque eu coloquei minha irmã e o namorado dela nas ruas”, finalizou o texto.

No reddit, seu comportamento foi defendido pelos usuários. “A casa é sua, faça como quiser. Seria um pouco diferente se eles pagassem aluguel de mercado e ajudassem em casa, mas eles não fazem merd* nenhuma. Além disso, por que você seria uma idiota por expulsá-los, mas sua mãe não? Se ela está preocupada com eles, diga a ela para deixá-los voltar a morar com ela”, observou um deles.

“Eles foram hóspedes incrivelmente rudes e desrespeitosos. Bom para você por expulsá-los”, elogiou outro.