Mulher surta com namorado após ele levar irmão para assistir filme da Barbie: ‘Não está falando comigo’

Um homem, de 26 anos, revelou ter levado seu irmão, de 20 anos, para ver o filme da Barbie, lançado no final de julho deste ano. De acordo com ele no Reddit, sua parceira acabou surtando, ao descobrir de sua ida ao cinema e sobre o que poderiam pensar da dupla.

“[Meu irmão] realmente queria ver o filme da Barbie. Ele está triste ultimamente depois de terminar com o namorado, então me ofereci para levá-lo para ver o filme comigo e até sugeri usar rosa com ele e me fantasiar. Ele parecia muito animado e fomos ontem à noite. Ele se divertiu muito e tiramos uma foto”, iniciou o relato na rede social, por meio do usuário u/confusedbrother345.

De acordo com o rapaz, sua namorada surtou ao se deparar com a foto que tiraram na sessão do filme. Sendo assim, acabou gerando uma discussão tensa.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Homem revela que esposa perdeu o bebê em comentário do Facebook após sua mãe anunciar que seria avó”

Reação e impressões da web

“Eu estava mostrando para minha namorada e ela começou a dizer como eu a envergonhei fazendo isso e se as pessoas que conhecem meu irmão virem a foto, vão pensar que estamos namorando e outras coisas e ela saiu de casa. Agora ela não está falando comigo. Estou realmente confuso. Eu estava apenas tentando fazer algo de bom para meu irmão, mas isso está me fazendo pensar se fiz algo errado”, finalizou o texto.

Após publicar seu relato, o texto logo viralizou na rede social. Diversos usuários o alertaram sobre o comportamento da namorada e a acusaram de homofobia. “Ela é ridícula e homofóbica”, diz um dos comentários em evidência.

“Você estava sendo um bom irmão. Sua namorada é imatura, homofóbica ou ambos. Você não fez nada de errado aqui, e tenho certeza de que seu irmão aprecia você passar um tempo com ele e ser solidário em um momento em que ele estava deprimido. Se sua namorada não fala com você porque você está sendo um irmão solidário, então ‘bon voyage’, honestamente”, refletiu outro.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.