Mulher é forçada a depilar as axilas após a exigência da melhor amiga

Uma mulher ficou completamente assustada depois de receber uma exigência “estranha” de sua melhor amiga. Ela, que será madrinha de casamento da mulher, foi informada de que precisará depilar suas axilas para o casamento da amiga.

Segundo o The Mirror, a mulher ficou magoada com a atitude da amiga, visto que ela sabe o desconforto que a depilação lhe causa, mas a justificativa da noiva foi ainda pior.

Sem se identificar, a madrinha foi ao Reddit: “Minha melhor amiga, que conheço desde a escola, recentemente me pediu para ser sua madrinha de casamento e eu fiquei extremamente animada e feliz com o convite”.

“Nós moramos em cidades diferentes, então nos vemos apenas 3 vezes por ano, quando viajamos para visitar uma a outra e quando vamos para a nossa cidade natal. Estou ansiosa para ajudá-la com os preparativos”.

“Na última vez que nos encontramos eu fui visitar sua casa e, enquanto aproveitávamos a piscina, ela notou os pelos nas minhas axilas e comentou que eu deveria me depilar antes de seu casamento. Eu então disse a ela que iria aparar os pelos antes da ocasião. Quando cheguei em casa, ela me mandou uma mensagem pedindo para eu esclarecer o que queria dizer com ‘aparar’”.

Ela explicou seus motivos

Segundo a jovem, a falta de depilação acontece uma vez que ela precisou mudar o tipo de desodorante que utiliza e descobriu que esse novo tipo acaba causando irritações nas peles de suas axilas sempre que ela se depila.

Com isso, durante a época do inverno ela deixou de se depilar e passou a usar um aparador de pelos para deixar os fios rentes à pele, o que não acaba sendo “uma depilação completa” do local.

“Eu acabei me descobrindo mais confiante dessa forma e parece estranho, mas venho me sentindo mais ‘poderosa’. Eu então mandei uma foto para minha amiga para ela ver o que significava exatamente aparar os pelos, mas ela começou a insistir para que eu depile minhas axilas de maneira ‘apropriada’ para seu casamento porque ela teme que os convidados e fotógrafos se assustem com meus pelos”.

“Acredito que uma pequena camada de pelos que só podem ser vistos se alguém prestar muita atenção não é um problema. Além disso, é irracional da parte dela me pedir uma coisa dessas, ainda mais sabendo que vou passar ao menos 1 semana sentindo desconfortos com isso sempre que usar desodorante”.

Apesar disso, ela afirma que se a amiga não abrir mão do pedido ela pretende atendê-la, mas ainda assim gostaria de saber se é errado de sua parte seguir com o que lhe dá mais conforto. Aparentemente, para a maioria dos usuários da plataforma, neste caso em específico é errado ela se recusar.

“Depilação não é um pedido absurdo. Eu não ia querer mulheres de axilas peludas nas fotos do meu casamento”, comentou uma pessoa.

Por outro lado, teve quem defendesse sua escolha: “Pode ser por causa da minha idade, mas acho errado já que nem mesmo são pelos longos. O que ela vai fazer se outras madrinhas esquecerem de se depilar um ou dois dias antes do casamento?”.

“Dizer as pessoas como elas devem se depilar é ridículo. Ela está pedindo a todos os convidados para depilarem as axilas para poderem participar da brincadeira do buquê? Eu não consigo imaginar o motivo de se importar tanto com o corpo de outra pessoa e isso me parece uma atitude controladora”.

Graças as opiniões que mostraram os dois lados da situação, ela e a amiga conseguiram resolver as coisas: “Nós duas conversamos e concordamos que se fosse uma questão de identidade de gênero ou de luta pessoal seria errado pedir isso. No meu caso é uma questão de conforto e não afeta minhas lutas ou minha identidade. Então vou depilar os braços para tornar as coisas mais tranquilas para ela”.