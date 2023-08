Mãe fica horrorizada ao descobrir o que o marido pesquisava no Google

Um casal pode estar próximo de terminar o relacionamento depois que uma sincronização automática revelou o histórico de pesquisas do homem. Segundo a esposa, que permaneceu anônima, as buscas feitas pelo marido foram completamente devastadoras.

Conforme publicado pelo The Mirror, o relato original foi compartilhado em uma postagem do fórum Babycenter, onde a mulher anônima apontou alguns comportamentos do marido que a estavam incomodando.

Segundo seu relato, o iPad da família foi sincronizado com o ID da Apple, revelando um histórico de buscas por acompanhantes e prostitutas na área em que ele estava trabalhando. Com as informações, ela tentou confrontar o marido, mas as coisas não saíram como o esperado.

O primeiro acontecimento ocorreu há 12 meses atrás, e no momento em que as provas foram apresentadas pela mulher o homem apenas perguntou a ela como ela faria para pesquisar por este tipo de serviço sem usar a internet.

Ela ficou chocada com as atitudes do marido

Em choque, a mulher então conta que recentemente o marido viajou a trabalho e, na mesma época, novas buscas aconteceram.

“Ele estava fora novamente e procurou por ‘entretenimento adulto’. Agora, que está trabalhando no exterior por uma temporada, buscou por ‘massagem tailandesa’ e justificou dizendo que tem um problema nas costas e está buscando por um massoterapeuta”.

“Eu não consigo acreditar que ele seja infiel, mas quando toco no assunto ele afirma que não fez nada de errado e é que só a minha insegurança. Temos dois filhos pequenos e quando ele está fora eu cuido deles e da casa para garantir que tudo fique arrumado e organizado para quando meu marido voltar”.

Em pouco tempo, outras pessoas comentaram na publicação com a esperança de orientar e ajudar a mulher.

“Não digo que você deveria terminar o relacionamento e ir embora, mas se fosse eu veria isso como um início do fim. Eu perderia o respeito e a confiança”, comentou uma pessoa.

“Eu não o teria perdoado ao ver o histórico de buscas, mas também não estaria em um relacionamento onde meu parceiro verifica meu histórico de buscas do google”, finalizou outra.