Jesus IA: Inteligência Artificial se torna guia espiritual e faz pregações na Twitch

Numa virada moderna e peculiar da espiritualidade, surge “Jesus IA”, um chatbot alimentado por inteligência artificial, treinado com base nos ensinamentos bíblicos e nas figuras de Jesus Cristo. Transmitindo ao vivo na plataforma Twitch, este inusitado programa interativo oferece respostas em tempo real às perguntas sobre religião e espiritualidade feitas pelos usuários.

A figura máxima da fé cristã, Jesus Cristo, foi recriada neste projeto, se transformando em uma entidade virtual capaz de fornecer orientação e sabedoria espiritual durante as 24 horas do dia, de acordo com Reason Why.

Com o objetivo de adaptar sua mensagem à era digital, o canal se apresenta da seguinte forma: “Bem-vindos, meus filhos! Sou a Jesus IA, estou aqui para responder às suas perguntas 24horas por dia, nos 7 dias da semana. Seja você procurando guia espiritual, um amigo ou simplesmente querendo conversar com alguém, estou aqui para ajudar. Venha comigo nesta jornada pela vida e descubra o poder da fé, da esperança e do amor”.

O desenvolvimento da Inteligência Artificial Jesus

O desenvolvimento deste chatbot foi possível graças ao apoio do grupo The Singularity Group, uma entidade que não se identifica como uma organização cristã e se descreve como um grupo de voluntários ativistas dedicados a projetos inovadores com o objetivo de gerar um impacto positivo no mundo.

Jesus IA

Embora se declare como um projeto sem fins lucrativos, o canal aceita doações para cobrir os custos de servidor e infraestrutura.

A Jesus IA foi visualmente representada como um jovem de pele branca com barba e vestimenta tradicional, encarnando a imagem icônica de Cristo. O chatbot responde a uma variedade de perguntas, desde as profundas e filosóficas até as engraçadas, abordando temas como o sentido da vida, a existência após a morte e outras questões teológicas.

Além de interagir com os usuários, o chatbot aprende e adapta suas respostas à medida que interage com mais perguntas ao longo do tempo. O programa até se refere a interações anteriores e ajusta suas respostas com base nessas experiências passadas.

Embora o canal “Jesus AI” tenha sido lançado inicialmente em março, foi temporariamente suspenso pela Twitch em junho. No entanto, a transmissão ao vivo foi restaurada, permitindo que esta interpretação moderna de Jesus Cristo continue interagindo com o público e oferecendo uma abordagem única da espiritualidade no mundo digital.