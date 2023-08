Influenciadora revela sofrer ataques por condição médica que altera o formato de suas pernas

Uma influenciadora brasileira de 26 anos abriu o jogo sobre a condição médica rara que a faz ter pernas e quadris mais “grossos” do que o normal. Victoria Matos, de 26 anos, é conhecida nas redes sociais por suas curvas marcantes e por fotos provocantes em cosplays de versão única.

Conforme notícia do portal Show y Fama, a jovem revelou ter sido diagnosticada com uma condição incurável que faz com que suas pernas sejam mais grossas do que o normal. Ela ainda revelou já ter sofrido ataques na internet por conta de sua aparência.

Em entrevista ao The Sun, Victoria revelou que passou anos tentando moldar o corpo com uma série de rotinas de exercícios, mas não teve sucesso apesar de sua dedicação. Durante todo o tempo ela não sabia que parte de suas curvas eram fruto de uma condição médica.

Por conta das pernas “mais grossas que o normal”, Victoria afirmou até mesmo ter sido alvo de bullying, recebendo diversos apelidos humilhantes.

Diagnóstico e volta por cima

Em fevereiro de 2023, Vitória finalmente recebeu um diagnóstico que esclareceu sua situação. Segundo os médicos, a jovem sofre de lipedema, uma doença que causa depósitos anormais de gordura que se acumulam de maneira desigual no corpo. A condição é incurável e normalmente afeta os membros inferiores.

Segundo a jovem, a situação se agravou quando ela entrou na puberdade, a levando a passar por momentos de dificuldade em aceitar o próprio corpo: “Sempre tive pernas grossas, mas piorou depois que comecei a menstruar, eu não conseguia nem usar shorts fora de casa, me sentia envergonhada”.

“Por causa do bullying e da pressão estética eu sempre tentei me exercitar muito para emagrecer. Fiz dietas restritivas e acabei desenvolvendo uma compulsão alimentar. Eu chegava a passar 3 horas na academia até ficar exausta, desistir e comer compulsivamente”, revela.

Com o diagnóstico, ela agora segue uma dieta anti-inflamatória enquanto não se sente preparada para passar por três procedimentos cirúrgicos que poderiam auxiliar com sua condição.

Enquanto ainda luta para aceitar sua aparência, a jovem segue publicando suas fotos na internet onde acumula mais de 4,3 milhões de seguidores.