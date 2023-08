Criatura com cabeça transparente é reconhecida como a mais estranha do fundo do mar

Uma das criaturas mais estranhas do oceano vem fascinando os curiosos e pesquisadores há séculos. O ‘peixe olho de barril’ atrai a atenção na mesma medida em que assusta por sua aparência inusitada.

Com olhos verdes brilhantes e sensíveis, é possível ver grande parte do interior da cabeça do animal graças a sua testa transparente. Por meio dela é possível notar o cérebro e algumas das terminações nervosas do peixe.

Conforme publicado pelo The Mirror, o peixe ‘olho de barril’ (Barreleye fish) possui olhos direcionados para a região superior de seu corpo, e que podem se movimentar para a frente quando necessário. Isso acontece uma vez que ele é encontrado na zona crepuscular do oceano, onde a escuridão toma conta a cerca de 2.000 a 2.600 pés de profundidade.

Medindo aproximadamente 15 centímetros, esse peixe fascinante tem sua dieta baseada em zooplâncton, mas pesquisas recentes mostram que eles também podem se alimentar de pequenos crustáceos.

Criatura impressionante

O peixe olho de barril foi identificado pela primeira vez no ano de 1939. Como seu habitat natural fica em grandes profundidades o estudo da espécie é complicado e uma série de pequenos equívocos já foram realizados.

Originalmente, acreditava-se que seus olhos eram fixo para cima, mas após anos de pesquisa foi descoberto que eles podem girar para a frente, permitindo ao peixe ‘olhar para sua comida’.

Segundo os cientistas Bruce Robison e Kim Reisenbichler, na maioria das vezes o peixe fica imóvel na água, com o corpo na horizontal e os olhos direcionados para cima, na expectativa de evitar predadores.

Os pigmentos verdes em seus olhos são capazes de filtrar a luz solar vinda da superfície do mar, o ajudando a evitar animais localizados acima de seu corpo, no entanto, quando ele entra no ‘modo alimentação’, os olhos se direcionam para a frente.

Além disso, o sistema digestivo dos peixes olho de barril é complexo e capaz de digerir diversos tipos de presas.

Acredita-se também que sua reprodução seja por meio de desova pelágica, um processo no qual os ovos e esperma são liberados na água, fazendo com que os ovos fertilizados sejam levados pela corrente.