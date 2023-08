Conheça o bilionário de 45 anos que gasta R$ 10 milhões por ano para voltar a ser jovem

Bryan Johnson tem 45 anos, mas gasta quase R$ 10 milhões por ano em medicamentos e tratamentos com um só objetivo: voltar a ter a aparência de quando tinha 18 anos.

Para isso, submete-se a uma intensa rotina de medicamentos, um coquetel de hormônios e produtos químicos que ele acredita serem a chave para o rejuvenescimento.

Em sua conta no Tik Tok ele revelou que ingere diariamente mais de 63 cápsulas durante a manhã e ao final da tarde são mais 44. Pelas cápsulas ele ingere ashwagandha ( chamado de ginseng indiano), açafrão, alho, acarbose, sulfato de glucosamina e outros remédios que combatem inflamações, glicose no sangue e servem de suplementos para o corpo.

Até o mês passado, ele era adepto também da terapia de troca de plasma do sangue e terapia com hormônio do crescimento humano, também, segundo ele, indicadas para o rejuvenescimento.

Nem todas as técnicas adotadas por ele têm uma base científica e por isso bebe cerca de 90ml de vinho todas as manhãs para se manter saudável e se alimenta apenas diariamente entre 6h e 11h da manhã com calorias vegetais. Após esse horário, segundo ele, comer não ajuda muito seu projeto de voltar aos 18 anos. Outro ponto que não abre mão é ir para a cama sempre às 20h30. Ele também revelou que não divide a cama com ninguém e que não faz sexo depois de deitar para dormir.

Além da alimentação e dos remédios, faz uma série de exercícios físicos diários e revelou também que passou por alguns procedimentos médicos, mas não disse quais, apenas afirmou que foram “extremos” e “muito dolorosos”.

Seu objetivo final, afirmou, é reverter sua idade biológica no fator de 1,01 ano para cada ano que passa.